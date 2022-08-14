Оконные скачки: «форточники» уходят из городов в частный сектор

О существовании таких городских угроз, как форточная кража, напомнила криминальная история на Мироновской улице в столице, когда 38-летний житель Подмосковья вместе с ювелирными изделиями вытащил из квартиры на втором этаже немецкого шпица. К счастью, преступление молниеносно раскрыли, а пса вернули хозяевам. Эксперты в области безопасности говорят, что такой «акробатический» вид преступления скоро станет экзотикой. Исследование частной компании, как и статистика полиции, говорит о снижении числа проникновений в жилище через окно в силу объективных причин, в том числе умного проектирования многоквартирных домов, — подробности в материале «Известий».

Майский бум

Открытое окно на первом или втором этаже дома еще лет 10 назад было фактически приглашением для вора забрать из жилища всё, что нажито непосильным трудом. Криминалистика говорит о том, что такие преступления, как правило, совершаются путем подъема по водосточной трубе, проникновения через козырек подъезда или методом подсаживания одного воришки другим. Но сегодня таких рисковых трюков становится всё меньше вместе с общим числом квартирных краж.

Согласно статистике МВД за шесть месяцев текущего года, общее число тайных хищений из жилища составляет лишь 1,4% от общего числа преступлений. За полгода домушники пусть и незначительно (на 1,1%), но уменьшили свою активность по сравнению с 2021-м — совершено примерно 14,5 тыс. правонарушений. Причем две из трех таких краж раскрываются полицией (65,1%). «Известия» проанализировали статистику МВД и выяснили, что больше всего краж пришлось на богатый праздниками май — 2797 случаев. Чуть меньше было совершено в апреле (2693) и июне (2641). А вот февраль стал «неурожайным» для домушников — 1959 преступлений.

Оконные скачки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Мы перестали лазить в окна…

В зависимости от региона и сезона от 15 до 50% квартирных краж проходят с криминалистической пометкой «через окно».

— Этот вид кражи считается самым низкоквалифицированным в преступном мире, часто носит ситуационный характер: увидел открытое окно или простенький для повреждения стеклопакет и полез, — объясняет офицер столичной полиции. По его словам, маргиналы с криминальным опытом обходят такой заработок стороной — улов сомнительный, а ответственность как за разбой.

— Это часто удел наркозависимых или нарушителей из числа мигрантов, которые плохо ориентируются в российских законах. Ч. 3 ст. 158 УК РФ — это до шести лет лишения свободы независимо от того, как много он украл, даже если преступник вынес из квартиры палку колбасы и сережки. Это тяжкое преступление, поэтому искать совершенно точно будут. Именно поэтому у квартирных краж такая высокая раскрываемость. В Москве и других крупных городах с развитой системой видеонаблюдения совершать такие преступления просто глупо, — отмечает собеседник.

По словам другого источника в полиции, участкового инспектора, такого рода преступления часто совершаются в состоянии алкогольного опьянения и носят «хулиганский оттенок».

Оконные скачки Фото: Getty Images/Rawf8

Беда коттеджей

Между тем число таких правонарушений значительно снижается не только в статистике полиции. Исследование «Delta Системы безопасности» говорит о том, что на сокращение форточных краж повлияли такие факторы, как развитие городского ритейла, а также замена жилого фонда в городах. Компания проанализировала около 10 тыс. тревожных вызовов в 30 регионах присутствия, включая Москву, Санкт-Петербург и другие мегаполисы.

По данным исследования, в 2022 году количество тревожных сигналов о попытках проникновения через окно в городских квартирах сократилось на 34%, в частных домах — на 30%, а на предприятиях малого и среднего бизнеса — на 24%. Они отмечают, что в большинстве случаев это пьяные выходки горожан в ночное время суток. Пик проникновений в текущем году пришелся на апрель — количество тревог в этом месяце было на 33% выше аналогичного периода прошлого года.

«Во всех остальных месяцах отмечалось снижение от 5% до рекордных 80%», — говорится в докладе об исследовании (есть в распоряжении «Известий»).

Наибольшее количество «оконных» проникновений и их попыток мониторинговый центр компании фиксирует в загородных домах и коттеджах — 69% от общего числа тревог.

Оконные скачки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«На втором месте предприятия малого и среднего бизнеса — 27%. А вот в городских квартирах этот показатель составляет всего 4%», — говорится в сообщении.

Чаще всего забраться в помещение (неважно, квартира это или предприятие) через форточку пытаются в Санкт-Петербурге — 73% от общего числа тревог. На втором месте Нижний Новгород (6%). На третьем — Ростов-на-Дону (5%). В Москве компания зафиксировала всего 2% таких сигналов.

«Противоугонная» архитектура

Стоит оговориться, что представленное исследование носит субъективный характер, а учитываются лишь объекты, где компания оказывает свои услуги. Однако анализ позволяет подметить ряд тенденций.

«Мы видим, что из года в год так называемых форточников становится всё меньше, — рассказал Валерий Ушков, директор по маркетингу «Delta Системы безопасности». — Связано это в первую очередь с обновляющимся жилым фондом. Новостройки оборудуют более современными стеклопакетами, а первые этажи отдают под коммерческие помещения».

Оконные скачки Фото: Getty Images/IPGGutenbergUKLtd

Специалист отметил, что больше всего от форточников страдают коттеджи, окна которых не всегда защищены решетками. Собственно, и они не представляют особой трудности для вора с болгаркой в руках. Особенно если учесть, что высокие заборы позволяют нарушителю спокойно, без внимания соседей повозиться с чужим окном.

— Самый лучший способ защиты здесь — рольставни и оконные датчики проникновения, — отмечает Ушков.

В охранной компании считают, что в зоне риска остаются квартиры первых и вторых этажей в домах старой постройки, с козырьками над подъездом и газовыми трубами.