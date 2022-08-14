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Оконные скачки: «форточники» уходят из городов в частный сектор

Эксперты связали снижение квартирных краж с новым подходом к проектированию многоэтажек
Фото: Getty Images/gabort71
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О существовании таких городских угроз, как форточная кража, напомнила криминальная история на Мироновской улице в столице, когда 38-летний житель Подмосковья вместе с ювелирными изделиями вытащил из квартиры на втором этаже немецкого шпица. К счастью, преступление молниеносно раскрыли, а пса вернули хозяевам. Эксперты в области безопасности говорят, что такой «акробатический» вид преступления скоро станет экзотикой. Исследование частной компании, как и статистика полиции, говорит о снижении числа проникновений в жилище через окно в силу объективных причин, в том числе умного проектирования многоквартирных домов, — подробности в материале «Известий».

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Майский бум

Открытое окно на первом или втором этаже дома еще лет 10 назад было фактически приглашением для вора забрать из жилища всё, что нажито непосильным трудом. Криминалистика говорит о том, что такие преступления, как правило, совершаются путем подъема по водосточной трубе, проникновения через козырек подъезда или методом подсаживания одного воришки другим. Но сегодня таких рисковых трюков становится всё меньше вместе с общим числом квартирных краж.

Согласно статистике МВД за шесть месяцев текущего года, общее число тайных хищений из жилища составляет лишь 1,4% от общего числа преступлений. За полгода домушники пусть и незначительно (на 1,1%), но уменьшили свою активность по сравнению с 2021-м — совершено примерно 14,5 тыс. правонарушений. Причем две из трех таких краж раскрываются полицией (65,1%). «Известия» проанализировали статистику МВД и выяснили, что больше всего краж пришлось на богатый праздниками май — 2797 случаев. Чуть меньше было совершено в апреле (2693) и июне (2641). А вот февраль стал «неурожайным» для домушников — 1959 преступлений.

Оконные скачки
мвд
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Мы перестали лазить в окна…

В зависимости от региона и сезона от 15 до 50% квартирных краж проходят с криминалистической пометкой «через окно».

— Этот вид кражи считается самым низкоквалифицированным в преступном мире, часто носит ситуационный характер: увидел открытое окно или простенький для повреждения стеклопакет и полез, — объясняет офицер столичной полиции. По его словам, маргиналы с криминальным опытом обходят такой заработок стороной — улов сомнительный, а ответственность как за разбой.

— Это часто удел наркозависимых или нарушителей из числа мигрантов, которые плохо ориентируются в российских законах. Ч. 3 ст. 158 УК РФ — это до шести лет лишения свободы независимо от того, как много он украл, даже если преступник вынес из квартиры палку колбасы и сережки. Это тяжкое преступление, поэтому искать совершенно точно будут. Именно поэтому у квартирных краж такая высокая раскрываемость. В Москве и других крупных городах с развитой системой видеонаблюдения совершать такие преступления просто глупо, — отмечает собеседник.

По словам другого источника в полиции, участкового инспектора, такого рода преступления часто совершаются в состоянии алкогольного опьянения и носят «хулиганский оттенок».

Оконные скачки
вор
Фото: Getty Images/Rawf8
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Беда коттеджей

Между тем число таких правонарушений значительно снижается не только в статистике полиции. Исследование «Delta Системы безопасности» говорит о том, что на сокращение форточных краж повлияли такие факторы, как развитие городского ритейла, а также замена жилого фонда в городах. Компания проанализировала около 10 тыс. тревожных вызовов в 30 регионах присутствия, включая Москву, Санкт-Петербург и другие мегаполисы.

По данным исследования, в 2022 году количество тревожных сигналов о попытках проникновения через окно в городских квартирах сократилось на 34%, в частных домах — на 30%, а на предприятиях малого и среднего бизнеса — на 24%. Они отмечают, что в большинстве случаев это пьяные выходки горожан в ночное время суток. Пик проникновений в текущем году пришелся на апрель — количество тревог в этом месяце было на 33% выше аналогичного периода прошлого года.

«Во всех остальных месяцах отмечалось снижение от 5% до рекордных 80%», — говорится в докладе об исследовании (есть в распоряжении «Известий»).

Наибольшее количество «оконных» проникновений и их попыток мониторинговый центр компании фиксирует в загородных домах и коттеджах — 69% от общего числа тревог.

Оконные скачки
дача
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«На втором месте предприятия малого и среднего бизнеса — 27%. А вот в городских квартирах этот показатель составляет всего 4%», — говорится в сообщении.

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Чаще всего забраться в помещение (неважно, квартира это или предприятие) через форточку пытаются в Санкт-Петербурге — 73% от общего числа тревог. На втором месте Нижний Новгород (6%). На третьем — Ростов-на-Дону (5%). В Москве компания зафиксировала всего 2% таких сигналов.

«Противоугонная» архитектура

Стоит оговориться, что представленное исследование носит субъективный характер, а учитываются лишь объекты, где компания оказывает свои услуги. Однако анализ позволяет подметить ряд тенденций.

«Мы видим, что из года в год так называемых форточников становится всё меньше, — рассказал Валерий Ушков, директор по маркетингу «Delta Системы безопасности». — Связано это в первую очередь с обновляющимся жилым фондом. Новостройки оборудуют более современными стеклопакетами, а первые этажи отдают под коммерческие помещения».

Оконные скачки
вор
Фото: Getty Images/IPGGutenbergUKLtd
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Специалист отметил, что больше всего от форточников страдают коттеджи, окна которых не всегда защищены решетками. Собственно, и они не представляют особой трудности для вора с болгаркой в руках. Особенно если учесть, что высокие заборы позволяют нарушителю спокойно, без внимания соседей повозиться с чужим окном.

— Самый лучший способ защиты здесь — рольставни и оконные датчики проникновения, — отмечает Ушков.

В охранной компании считают, что в зоне риска остаются квартиры первых и вторых этажей в домах старой постройки, с козырьками над подъездом и газовыми трубами.

— Здесь помимо современных способов охраны — датчиков разбития и проникновения — всё еще работают решетки, так как вскрыть их незаметно в черте города практически невозможно, — сообщили в компании.

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