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В ГД заявили о стабилизации экономики в результате мер правительства и ЦБ

Депутат Кирьянов заявил о стабилизации экономики России в результате мер правительства и ЦБ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов заявил «Известиям» в четверг, 12 мая, что меры правительства России и Центробанка в части кредитно-денежной политики и валютной выручки стабилизировали экономическую ситуацию в стране.

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«Всплеск инфляции был связан с началом спецоперации. Были спекулятивные моменты, которые очень сильно подняли курс. Сегодня даже международные рейтинговые агентства говорят, что рубль — одна из лучших валют мира», — сказал депутат.

Он напомнил, что в ЦБ ожидают возврат к 4% инфляции в 2024 году.

«Но мы будем следить за ситуацией на рынке. Вторая инфляционная волна может быть связана с импортозамещением, поиском новых поставщиков и возможным удорожанием комплектующих и сырья. Власти пытаются регулировать ситуацию и сделать эти факторы менее значимыми для отечественной экономики», — добавил парламентарий.

Ранее в этот же день глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании по экономическим вопросам заявил, что экономика РФ демонстрирует устойчивость, а ситуация на валютном и финансовом рынках стабилизировалась. По его словам, не произошло резкого сокращения производства и существенного роста безработицы.

Министр подчеркнул, что Россия сумела избежать товарного дефицита, а волна ажиотажного спроса населения на товары схлынула. Он указал, что в последние недели произошло существенное замедление темпов роста инфляции.

На этом же совещании президент России Владимир Путин заявил, что курс российского рубля укрепляется. Недельный прирост цен снизился до 0,1%, что близко к недельным темпам роста целевого ориентира Банка России по инфляции.

Ранее в четверг агентство Bloomberg назвало российский рубль лучшей валютой мира в 2022 году. Оно отметило, что РФ ввела контроль над движением капитала, обязала экспортеров продавать иностранную валюту, потребовала от недружественных стран оплачивать российский газ в рублях.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страна имеет полное понимание того, как ей дальше жить в условиях масштабных западных санкций. Он подчеркнул, что Москва будет полагаться только на себя и надежных партнеров. Кроме того, министр отметил, что у РФ есть достаточно покупателей энергоресурсов, с которыми будет продолжаться работа.

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