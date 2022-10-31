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В Кремле призвали дождаться четких формулировок о размещении баз НАТО в Финляндии

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Фото: Global Look Press/dpa/Michael Kappeler
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможном размещении баз НАТО на границе Финляндии с Россией, заявил 31 октября, что нужно дождаться по этому вопросу четких формулировок.

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Журналисты поинтересовались, как в Кремле оценивают данную перспективу после вступления Финляндии в альянс и каким, в случае размещения баз НАТО, будет ответ РФ.

«Там не так обстоят дела. Просто они не собираются включать в текст какие-либо ограничения в плане членства в НАТО. То есть поэтому давайте всё же дождемся каких-то четких формулировок перед тем, как давать оценки», — прокомментировал официальный представитель Кремля.

Ранее, 26 октября, источники финской газеты Iltalehti сообщили, что законопроект договора о членстве Финляндии в НАТО, который позволяет альянсу размещать ядерное оружие и военные базы на территории страны, уже готов. Его представят на рассмотрение парламента в течение двух недель. Как отмечается в публикации, возможность размещения ядерного оружия на территории Финляндии важна, поскольку превентивное сдерживание НАТО опирается именно на ядерное оружие США и Великобритании.

25 октября в Анкаре начались переговоры делегаций минюста Турции и Финляндии по вступлению североевропейской страны в НАТО. Обсуждались вопросы о судьбе членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической, и организации ФЕТО, обвиняемой турецкими властями в попытке госпереворота в 2016 году. Финляндия предоставила ряду этих граждан политическое убежище.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО 18 мая. В конце июня члены блока официально пригласили страны вступить в Североатлантический альянс и договорились о подписании протоколов о присоединении.

Турция заблокировала процесс вступления, потребовав от двух стран объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме, а также отменить запреты на поставки оружия Анкаре.

МИД России критически отреагировал на заявление властей двух стран о планах по присоединению к альянсу, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет.

Президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.

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