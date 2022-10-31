В Госдуме назвали условие для возвращения России в зерновую сделку

Пока Россия не разберется в деталях ударов по кораблям Черноморского флота и гражданским судам в Севастополе, она не будет принимать участие в зерновой сделке. Об этом 31 октября заявил депутат Госдумы Сергей Пантелеев.

«Здесь есть явное нарушение, связанное с терроризмом, с подрывом судов. Тем более есть опасения, что в одно из этих судов был беспилотник поднят. Не разобравшись окончательно во всех этих делах, не хотелось бы, чтобы мы продолжали эту сделку», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

Также он отметил, что процесс зерновой сделки «должен быть согласован всеми сторонами, и если какая-то сторона нарушает, то в этом надо разбираться».

«Тем более что на таких высоких уровнях были согласованы все вопросы, связанные с зерновой сделкой. Мы — партнеры в этом вопросе, мы предоставили все условия для выполнения», — сказал Пантелеев.

Накануне делегации Турции, Украины и ООН согласовали график движения 16 судов по морскому гуманитарному коридору. Уточняется, что 12 кораблей проследуют из портов Украины, еще четыре ― в них. Совместный координационный центр в Стамбуле оповестил об этом Россию.

29 октября в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки киевских властей на корабли Черноморского флота в Севастополе. В результате атаки никто не пострадал.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что, по имеющейся информации, атака на Севастополь осуществлялась под руководством британских специалистов, находящихся в городе Очакове Николаевской области Украины.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.