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Синоптик предупредил о ливнях со снегом в Центральной России

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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На фоне прохождения североатлантического циклона в центральной части России ливни сменятся очаговыми зарядами снега, местами образуется снежный покров. Об этом в воскресенье, 30 октября, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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«В результате арктического вторжения ливни в Центральной России перейдут в очаговые заряды снега, а землю впервые в сезоне местами припорошит символическим снежным покровом высотой от 0,1 до 1–3 см», — написал он в своем Telegram-канале.

В ночные и утренние часы, добавил синоптик, на дорогах будет образовываться гололедица из-за возможных заморозках.

По прогнозу синоптиков, в Липецкой области в понедельник, 31 октября, ожидается холодные фронт. Погода в области будет облачной с прояснениями, ожидаются небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и снега.

Еще накануне, 29 октября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждал, что 31 октября в столичный регион придут снег и похолодание до 2–3 градусов.

Между тем 30 октября сообщалось, что в аэропортах Москвы девять рейсов задержано, а еще 27 отменены из-за плохой погоды. Кроме того, в столице из-за непогоды временно закрыли парк Горького, а также в городе из-за сильного ветра упало несколько деревьев.

В Сергиево-Посадском районе на северо-востоке Московской области в воскресенье выпал снег.

28 октября пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области предупредила автомобилистов о необходимости подготовить машины к зиме. Так, было рекомендовано поменять летние шины на зимние, отметив, что при низкой температуре шины твердеют и перестают обеспечивать хорошее сцепление с дорогой, возрастает риск аварий.

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