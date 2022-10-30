Сильный ветер повалил деревья в Москве

В Москве из-за сильного ветра упало несколько деревьев. Об этом 30 октября сообщил Telegram-канал комплекса городского хозяйства.

«В столице сохраняется сильный ветер. Зафиксированы несколько случаев падения деревьев. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья», — говорится в сообщении.

В службе предупредили, что сильный ветер сохранится до конца дня и продолжится в первой половине понедельника, 31 октября, и посоветовали не укрываться под деревьями и не парковаться вблизи них.

В свою очередь в столичном главке МЧС заявили, что ночью в Москве ожидается усиление ветра и возникновение гололедицы.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 21:00 30 октября до 10:00 31 октября местами в Москве ожидается усиление ветра с порывами 15–20 м/с, местами гололедица», — рассказали в ведомстве.

Также в этот день сообщалось, что 31 октября в Москве образуется снежный покров высотой до 3 см, а также ожидается слабая гололедица толщиной 0,5–2 мм.

Ранее, 30 октября, в Москве городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за ожидаемой непогоды.

29 октября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также предупреждал, что 31 октября в столичный регион придут снег и похолодание до 2–3 градусов.