В аэропортах Москвы отменено 27 рейсов из-за плохой погоды

В аэропортах Москвы девять рейсов задержано, а еще 27 отменены из-за плохой погоды. Об этом стало известно в воскресенье, 30 октября.

Отмечается, что корректировка расписания коснулась аэропортов Внуково, где пять рейсов было задержано и шесть отменено, Домодедово, в котором задержано четыре вылета, и Шереметьево, где был отменен 21 рейс.

В аэропорте Жуковский задержанных или отмененных рейсов нет.

Ранее 30 октября сообщалось, что из-за сильного ветра в Москве временно закрыли парк Горького.

Также в воскресенье в Москве из-за сильного ветра упало несколько деревьев. Комплекс городского хозяйства отметил, что сильный ветер сохранится до конца дня и продолжится в первой половине понедельника, 31 октября.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы рекомендует водителям не выезжать 31 октября на летней резине.

Из-за ожидаемой непогоды в Москве городские службы перевели в режим повышенной готовности.

29 октября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также предупреждал, что 31 октября в столичный регион придут снег и похолодание до 2–3 градусов.