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В Москве городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за ожидаемой непогоды

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Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов
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В Москве городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемых плохих погодных условий, сообщили 30 октября в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

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Там отметили, что, по прогнозам синоптиков, погода в Москве в воскресенье резко ухудшится. Ожидается усиление ветра с порывами до 20 м/с. Кроме того, в ночь на понедельник выпадет первый снег, его прирост может составить до 1 см.

«Подготовлена спецтехника для проведения противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров. На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тыс. аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов», — приводит пресс-служба комплекса городского хозяйства в своем Telegram-канале слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

Между тем 30 октября в Москве может войти в число самых теплых дней за всю историю метеонаблюдений для этой даты месяца, сообщила «Известиям» главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что 31 октября в столичный регион придут снег и похолодание до 2–3 градусов.

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