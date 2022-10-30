Снег выпал на северо-востоке Московской области

Снег выпал в Сергиево-Посадском районе на северо-востоке Московской области в воскресенье, 30 октября.

Отмечается, что снег идет крупными хлопьями, но сразу тает, падая на землю.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что в столицу с 31 октября придут снег и похолодание до 2–3 градусов. По его словам, уже со вторника, 1 ноября, осадки станут менее заметными, дневная температура примет значения 0…+5 градусов. Ночью температура будет –4...+2.

Ранее, 21 октября, первый снег выпал ночью в некоторых районах Подмосковья. Первые осадки заметили на севере области вблизи поселка Шаховская.

28 октября пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области предупредила автомобилистов о необходимости подготовить машины к зиме. Там рекомендовали поменять летние шины на зимние, отметив, что при низкой температуре шины твердеют и перестают обеспечивать хорошее сцепление с дорогой, возрастает риск аварий.

24 октября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что жителей европейской части страны до середины декабря ожидает переменчивая и неустойчивая погода.