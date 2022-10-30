Daily Mail узнала о мнении британцев насчет выплат пособий Трасс

Более 80% британцев выступают против того, чтобы экс-премьер страны Лиз Трасс получала ежегодное пособие на управление офисом. Об этом в воскресенье, 30 октября, сообщает газета Daily Mail.

Согласно результатам опроса MailOnline, 84% британцев не поддерживают получение Трасс пособия, так как она подала в отставку через 44 дня после вступления в должность.

Кроме того, по результатам исследования компании Redfield & Wilton Strategies, всего 9% жителей Великобритании полагают, что Трасс имеет право получать эти деньги.

Отмечается, что сумма ежегодной выплаты составляет £115 тыс. ($129 тыс.). Все бывшие главы правительства могут претендовать на его получение в качестве пособия на такие расходы, как секретарь и официальные мероприятия. При этом они должны подтверждать действительность своих расходов.

Оппозиционные партии призвали Трасс отказаться от любых выплат, так как она «не заслужила права».

Лиз Трасс объявила об уходе с поста премьера 20 октября. В должности она продержалась 44 дня. За это время ее рейтинг упал до рекордных 15% из-за экономической политики. На ее место 24 октября был назначен экс-глава минфина Риш Сунак.

Находясь на посту, Трасс прямо говорила, что Великобритания при необходимости может применить ядерное оружие. Президент России Владимир Путин обратил на это внимание в ходе выступления на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» в Москве 27 октября, назвав Трасс «девушкой, которая немного не в себе». При это она задался вопросом, как такие вещи можно говорить публично. И многие читатели газеты The Times согласились со словами российского лидера.

Кроме того, газета The Guardian со ссылкой на источник сообщила, что Букингемский дворец посоветует экс-премьеру Великобритании Лиз Трасс не предоставлять длинный наградной список после ее «короткого и катастрофичного» пребывания на посту.