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Британцы восхитились словами Путина о Лиз Трасс

Читатели The Times согласились с Путиным, назвавшим Трасс «девушкой немного не в себе»
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Фото: REUTERS/Hannah McKay
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Читатели британской газеты The Times в пятницу, 28 октября, оценили высказывание президента России Владимира Путина о бывшем премьер-министре Великобритании Лиз Трасс.

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Днем ранее российский лидер в ходе выступления на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» в Москве назвал Трасс «девушкой, которая немного не в себе». Путин напомнил, что Трасс прямо говорила, что Великобритания при необходимости может применить ядерное оружие. Президент РФ задался вопросом, как такие вещи можно говорить публично.

«В Британии уж точно оценили слова Путина, и многие с ним согласны. Ее сумасшествие налицо», — приводит слова одного из комментаторов «РИА Новости».

Другой пользователь посоветовал проходить психологический тест, прежде чем становиться премьер-министром большой страны.

«Путин прав, она была явно не в себе, когда говорила о готовности нажать на красную кнопку. Такое вообще лечится?» — задался вопросом еще один комментатор.

28 октября представитель Института Шиллера при ООН в Нью-Йорке Ричард Блэк заявил, что речь Путина на сессии «Валдай» будет внимательно изучаться общественностью в США и Европе.

В ходе выступления президент России назвал цель ядерной риторики Запада. Глава государства подчеркнул, что она кроется в стремлении США и европейских стран надавить на всех участников международного сообщества для противостояния России.

Путин указал на то, что Россия никогда ничего не говорила о возможности применения ядерного оружия. Между тем Трасс прямо сказала о его возможном применении Великобританией. Президент заявил, что политика Запада представляет собой «опасную, кровавую и грязную игру, в которой не ставятся во внимание интересы других государств».

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