Путин назвал цель ядерной риторики Запада

Цель ядерной риторики Запада — надавить на всех участников международного сообщества для противостояния России. Об этом в четверг, 27 октября, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на дискуссионном клубе «Валдай».

«Такая риторика — примитивная. Я вряд ли ошибусь, если скажу, в чем она заключается. Это попытка Запада надавить на всех участников международного общения. Они пытаются убедить наших друзей и нейтральные государства в необходимости противостоять России, хотят сказать — посмотрите, какую страшную страну вы поддерживаете, не надо с ней сотрудничать», — сказал глава государства.

Путин отметил, что Россия никогда ничего не говорила о возможности применения ядерного оружия, а лишь намеками отвечала на слова оппонентов. В то же время экс-премьер Великобритании Лиз Трасс прямо сказала о его возможном применении Британией. И пока существует ядерное оружие, всегда есть опасность его применения, добавил президент.

Также российский лидер подчеркнул, что Запад в последние годы предпринял целый ряд шагов на обострение ситуации — разжигание на Украине, провокации на Тайване и дестабилизация энергорынков. По его словам, политика Запада — «опасная, кровавая и грязная игра, в которой не ставятся во внимание интересы других государств».

При этом он подчеркнул, что Россия только отстаивает свое право на существование и не хочет становиться новым гегемоном. Ее позиция заключается в том, что демократическое, справедливое мироустройство должно выстраиваться на законе и праве, а также на принципах уважения и доверия.

Президент традиционно встречается с участниками «Валдая» с момента основания международного дискуссионного клуба в 2004 году.

В этом году в дискуссиях принимают участие около 110 экспертов в области политики и экономики из 41 страны мира. Главный лозунг клуба этого года — «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». Открытие XIX заседания «Валдая» состоялось 24 октября в Москве.