Эксперт из США предрек большой интерес на Западе к речи Путина

Речь президента России Владимира Путина, которую он произнес на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», будет внимательно изучаться общественностью в США и Европе. Такое мнение выразил 28 октября представитель Института Шиллера при ООН в Нью-Йорке Ричард Блэк.

«Речь Путина будет публиковаться в различных «немейнстримовых» СМИ и будет внимательно изучаться как в Европе, так и в США», — цитирует эксперта ТАСС.

Блэк указал, что в США всё больше опытных военных в отставке и представителей разведсообщества начинают высказываться по поводу глобальной военной опасности со стороны НАТО. В связи с чем рассуждения президента России о возрастающей угрозе ядерной войны «чрезвычайно важны».

«Это переход от абсолютно гробового молчания по поводу политики [Запада]. Он осудил явные и распространяемые угрозы со стороны политического и военного руководства на Западе о том, что ядерная война, по их мнению, осуществима и может быть выиграна», — отметил эксперт.

Также представитель Института Шиллера отметил, что Путин дал ясно понять: несмотря на то что Россия обладает более совершенными системами вооружений по сравнению с теми, что есть у западных партнеров, РФ хочет сесть за стол переговоров и обсудить все эти темы. Данное предложение, по мнению Блэка, в связи с имеющейся угрозой обмена ядерными ударами остается сегодня самой важной темой, особенно для Совета Безопасности ООН.

Он также подчеркнул, что в Институте Шиллера согласны с тем, что нынешний кризис возник из-за «ослепления» властей западных стран, которые ранее постоянно отвергали российские предложения о диалоге в сфере безопасности и сотрудничества.

27 октября в ходе выступления на дискуссионном клубе «Валдай» президент России назвал цель ядерной риторики Запада. Глава государства подчеркнул, что она кроется в стремлении США и европейских стран надавить на всех участников международного сообщества для противостояния России.

Путин указал на то, что Россия никогда ничего не говорила о возможности применения ядерного оружия. Между тем, к примеру, экс-премьер Великобритании Лиз Трасс прямо сказала о его возможном применении Великобританией. Президент заявил, что политика Запада представляет собой «опасную, кровавую и грязную игру, в которой не ставятся во внимание интересы других государств».

В свою очередь, президент США Джо Байден, комментируя заявление российского лидера, заявил, что продолжающиеся упоминания ядерного оружия Путиным не говорят об отсутствии у Москвы намерений применить его.

Также 27 октября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Россию следует рассматривать как «острую угрозу». Он добавил, что «агрессия» со стороны России якобы угрожает интересам и ценностям США.