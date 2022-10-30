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Трасс попросят не составлять длинный наградной список после «катастрофичного» премьерства

The Guardian: Букингемский дворец посоветует экс-премьеру Великобритании Трасс не предоставлять длинный наградной список
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Фото: Global Look Press/Steve Taylor
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Букингемский дворец посоветует экс-премьеру Великобритании Лиз Трасс не предоставлять длинный наградной список после ее «короткого и катастрофичного» пребывания на посту, сообщает газета Guardian со ссылкой на источник.

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В Британии уходящий со своего поста премьер-министр по традиции просит у монарха даровать выбранным им людям титулы, в том числе пэрство. Однако в связи с коротким сроком пребывания на этом посту Трасс, которое к тому же ознаменовалось экономическим кризисом, ее попросят не включать в этот список много людей, сообщил источник.

По его данным, это может быть негативно расценено Букингемским дворцом. Кроме того, таким образом Трасс может поставить короля «в неловкое положение».

Лиз Трасс объявила об уходе с поста премьера 20 октября. В должности она продержалась 44 дня. За это время ее рейтинг упал до рекордных 15% из-за экономической политики. На ее место 24 октября был назначен экс-глава минфина Риш Сунак.

Находясь на посту, Трасс прямо говорила, что Великобритания при необходимости может применить ядерное оружие. Президент России Владимир Путин обратил на это внимание в ходе выступления на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» в Москве 27 октября, назвав Трасс «девушкой, которая немного не в себе». При это она задался вопросом, как такие вещи можно говорить публично. И многие читатели газеты The Times согласились со словами российского лидера.

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