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Французские экоактивисты забросали полицейских коктейлями Молотова на митинге

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Фото: Соцсети
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На западе Франции экоактивисты забросали полицейских коктейлями Молотова во время митинга против строительства резервуара с водой для орошения полей. В результате этого пострадал 61 сотрудник правоохранительных органов.

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Как сообщает РЕН ТВ, столкновения произошли в регионе Новая Аквитания, где власти решили построить гигантский резервуар с водой объемом 650 тыс. куб. м для орошения полей. Однако местные экоактивисты выступили против строительства из-за возможного ущерба экологии и устроили манифест, в котором приняли участие тысячи человек.

В ходе мероприятия произошло столкновение с полицией, протестующие забросали полицейских коктейлями Молотова и обстреляли фейерверками. В результате этого пострадал 61 сотрудник правоохранительных органов, 20 из которых получили серьезные ранения.

28 октября активисты экологического движения Just Stop Oil облили краской ювелирный бутик Rolex в Лондоне. Несколькими днями ранее они провели еще две акции в Лондоне. В частности, заблокировали оживленный перекресток возле отеля Ritz в центре города, а также распылили краску на автосалоны Ferrari, Bentley и Bugatti.

Двумя днями ранее активисты совершили в знак протеста «покушение» на восковую фигуру короля Великобритании Карла III в Музее мадам Тюссо, кинув в нее шоколадный торт. 14 октября две участницы группировки вылили томатный суп на картину Винсента Ван Гога «Подсолнухи».

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