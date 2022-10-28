Экоактивисты распылили краску на витрины бутика Rolex в Лондоне

Активисты экологического движения Just Stop Oil облили краской ювелирный бутик Rolex в Лондоне. Об этом 28 октября сообщил официальный сайт движения.

В этот день в 8:30 по местному времени двое мужчин, 56 и 26 лет, разбрызгали оранжевую краску из огнетушителя на витрины магазина.

Just Stop Oil протестует против разработки новых месторождений газа и нефти в Великобритании и выступает за ограничение роста коммунальных платежей.

26 октября активисты Just Stop Oil провели еще две акции в Лондоне. Они заблокировали оживленный перекресток возле отеля Ritz в центре города, а также распылили краску на автосалоны Ferrari, Bentley и Bugatti.

Двумя днями ранее активисты совершили в знак протеста «покушение» на восковую фигуру короля Великобритании Карла III в музее Мадам Тюссо, кинув в нее шоколадный торт. 14 октября две участницы группировки вылили томатный суп на картину Винсента ван Гога «Подсолнухи».

Начиная с апреля этого года было арестовано 1,9 тыс. активистов Just Stop Oil, семеро из них находятся в тюрьмах.