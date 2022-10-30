Экс-премьер Молдавии обвинил Санду в разрушении экономики страны

Нынешнее руководство Молдавии во главе с президентом Майей Санду намеренно уничтожает экономику страны. Об этом 29 октября заявил бывший премьер-министр Ион Кику.

«В Молдавии на протяжении нескольких месяцев базовая ставка составляет 21,5%, тогда как до прихода к власти партии «Действие и солидарность» она достигала 2,65%. Любой здравомыслящий человек понимает, что повышение стоимости кредитов до такой степени напрочь убивает экономику, потому что делает невозможными любые инвестиции. Почему ты окончательно убиваешь экономику, Майя?» — написал Кику в социальных сетях.

Он напомнил, что из-за высокой ключевой ставки государство доплачивает порядка $180 млн коммерческим банкам по кредитам, взятым на выплаты пенсий и зарплат. Также молдавские компании не могут конкурировать с европейскими, из-за чего они переживают банкротство и переходят под контроль иностранцев.

27 октября полиция Молдавии рекомендовала жителям страны не выходить на улицу в темное время суток из-за отключения уличного освещения, вызванного энергетическим кризисом.

До этого, 25 октября, было объявлено о введении режима экономии электроэнергии в Молдавии. Администраторы общественных объектов должны будут сократить внутреннее освещение зданий не менее чем на 30%, отключить витрины и любое другое декоративное освещение, а также приостановить работу почти всех эскалаторов с 7:00 до 11:00 и с 18:00 до 23:00.

19 октября премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица порекомендовала молдавским женщинам выключать свет, выходя из комнаты, и реже стирать, чтобы сэкономить на электроэнергии.

Ранее, 16 октября, в центре Кишинева сотни людей вышли на очередной массовый митинг с призывом к отставке правительства Молдавии. В частности, демонстранты требовали отставки президента республики Майи Санду и премьера Молдавии.