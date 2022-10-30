Италия поставила Украине до 30 самоходных артиллерийских установок

Италия передала Украине от 20 до 30 самоходных артиллерийских установок M109L. Об этом 30 октября сообщила газета la Repubblica.

«Последний декрет, принятый правительством Марио Драги, предоставил тяжелое вооружение, более старое, но высоко ценимое украинцами, в том числе самоходные гаубицы M109L. В последние пару недель несколько М109 засняли вдоль северных магистралей», — рассказало издание.

В пакет военной помощи вошли также бронетранспортеры M113, шесть тяжелых гаубиц PzH 2000, две реактивные системы залпового огня MLRS. Конкретное содержание пакетов остается засекреченным.

Накануне, 29 октября, в Италии прошли митинги против передачи вооружений Украине. Участники акций протестовали также против антироссийских санкций и членства страны в НАТО. Также демонстрация с требованием прекратить поставки оружия прошла 28 октября в Неаполе.

25 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Италию увеличить поставки военной помощи Украине, так как Киев нуждается в увеличении поставок.

Тогда же президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на поставки систем противовоздушной обороны (ПВО) из Италии и других стран. По его словам, в первом разговоре с новым премьер-министром Италии Джорджей Мелони он получил заверения в полной поддержке Киева.

28 сентября Мелони заверила Зеленского в продолжении поддержки Киева. Она ответила на запись украинского лидера в Twitter, в которой он поздравил ее партию с успехом на выборах и заявил, что рассчитывает на сотрудничество с новым правительством Италии. Однако заявление Мелони о том, что страна продолжит поддерживать Украину, вызвало резкое осуждение со стороны подписчиков политика.

Страны Запада оказывают поддержку украинской стороне на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Кроме финансовой помощи западные государства отправляют Киеву военную технику и оружие.

Как указывали в Москве, вовлеченность Запада в конфликт уже достигла уровня, когда можно говорить о том, что страны НАТО де-факто являются участниками конфликта.

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