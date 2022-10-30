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Италия поставила Украине до 30 самоходных артиллерийских установок

la Repubblica: Италия поставила Украине от 20 до 30 самоходных артиллерийских установок
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Jinipix
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Италия передала Украине от 20 до 30 самоходных артиллерийских установок M109L. Об этом 30 октября сообщила газета la Repubblica.

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«Последний декрет, принятый правительством Марио Драги, предоставил тяжелое вооружение, более старое, но высоко ценимое украинцами, в том числе самоходные гаубицы M109L. В последние пару недель несколько М109 засняли вдоль северных магистралей», — рассказало издание.

В пакет военной помощи вошли также бронетранспортеры M113, шесть тяжелых гаубиц PzH 2000, две реактивные системы залпового огня MLRS. Конкретное содержание пакетов остается засекреченным.

Накануне, 29 октября, в Италии прошли митинги против передачи вооружений Украине. Участники акций протестовали также против антироссийских санкций и членства страны в НАТО. Также демонстрация с требованием прекратить поставки оружия прошла 28 октября в Неаполе.

25 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Италию увеличить поставки военной помощи Украине, так как Киев нуждается в увеличении поставок.

Тогда же президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на поставки систем противовоздушной обороны (ПВО) из Италии и других стран. По его словам, в первом разговоре с новым премьер-министром Италии Джорджей Мелони он получил заверения в полной поддержке Киева.

28 сентября Мелони заверила Зеленского в продолжении поддержки Киева. Она ответила на запись украинского лидера в Twitter, в которой он поздравил ее партию с успехом на выборах и заявил, что рассчитывает на сотрудничество с новым правительством Италии. Однако заявление Мелони о том, что страна продолжит поддерживать Украину, вызвало резкое осуждение со стороны подписчиков политика.

Страны Запада оказывают поддержку украинской стороне на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Кроме финансовой помощи западные государства отправляют Киеву военную технику и оружие.

Как указывали в Москве, вовлеченность Запада в конфликт уже достигла уровня, когда можно говорить о том, что страны НАТО де-факто являются участниками конфликта.

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