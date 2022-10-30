Давка в Сеуле. Главное

Массовая давка в центре Сеула, которая привела к многочисленным смертям, произошла около 3:00 в воскресенье, 30 октября (21:00 субботы мск). По оценкам полиции, на момент трагедии в районе проведения празднования находилось около 100 тыс. человек. Это было первое за три года мероприятие в честь Хеллоуина в Сеуле, после того как в стране были сняты многие ограничения, связанные с COVID-19. «Известия» рассказывают о подробностях случившегося.

Общее число погибших и пострадавших

По последним данным, 151 человек погиб, еще 82 пострадали. Среди раненых 19 находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, власти Сеула получили около 270 сообщений о пропавших без вести людях.

Южнокорейские СМИ сообщили, что возможной причиной давки в Сеуле стало появление известного поп-исполнителя в популярном районе баров и дискотек Итэвон.

Подчеркивается, что переулок, где спасатели позже обнаружили тела, представляет собой крутой склон. По предположению СМИ, произошло массовое падение людей. Отмечающие Хеллоуин попадали со склона, словно домино, при этом выбраться у них самостоятельно не было шансов, поскольку толпа продолжала расти.

Погибшие среди иностранцев

По меньшей мере 19 иностранцев стали жертвами давки. Уточняется, что это граждане Ирана, Китая, Норвегии и Узбекистана.

В посольстве РФ в Республике Корея заявили, что две россиянки погибли, еще одна пострадала в результате давки. Позднее в посольстве уточнили, что пострадавшая, которая была доставлена в больницу, также скончалась.

По информации «Известий», полиция Сеула устанавливает личности погибших и пострадавших, многие из них без документов, кто-то потерял вещи. Правоохранители пока не могут сообщить точное количество жертв и есть ли среди них граждане России. В посольстве РФ отметили, что россиянок распознали только потому, что ими интересовались родственники.

В Южной Корее объявили траур до 6 ноября

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с массовой давкой. Отмечается, что в своей речи южнокорейский лидер назвал произошедшее во время празднования Хеллоуина «трагедией, которой не должно было случиться».

Правительство Южной Кореи окажет всю финансовую помощь в организации похорон, а также полностью мобилизует срочные медицинские службы, чтобы оказать всю необходимую помощь. Траур в стране продлится до 00:00 6 ноября. Всем правительственным учреждениям поручено приспустить флаги на это время.

Посольство РФ в Южной Корее выразило соболезнования семьям погибших в давке в Сеуле.

Также диппредставительство выразило соболезнования в связи с гибелью россиянок. Отмечается, что посольство находится в постоянном контакте с южнокорейскими правоохранительными органами.

Кроме того, соболезнования в связи с трагедией выразил президент США Джо Байден. Американский лидер напомнил, что союз между Соединенными Штатами Америки и Южной Кореей никогда не был более ярок и жизненно важен, как сейчас.

Помимо этого соболезнования выразили глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, канадский премьер-министр Джастин Трюдо, а также власти Индии.