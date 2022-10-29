При обстреле ВСУ Ясиноватой пострадала городская администрация и еще несколько зданий
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- При обстреле ВСУ Ясиноватой пострадала городская администрация и еще несколько зданий
В результате обстрела вооруженными силами Украины (ВСУ) города Ясиноватой в Донецкой Народной Республике (ДНР) повреждения получило несколько зданий, в том числе детский садик и администрация.
Как рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) 29 октября, помимо административного здания и детского садика повреждения получили поликлиника и многоквартирный дом, в котором произошло возгорание.
Уточняется, что за сутки ВСУ обстреляли город уже трижды. В частности, было выпущено шесть ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».
Несколько дней назад, 27 октября, украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО «Град», выпустив по городу 10 ракет. За день до этого по центру Донецка было выпущено шесть ракет, в результате чего погибли люди.
25 октября стало известно, что с 17 февраля ВСУ выпустили в направлении ДНР почти 80 тыс. боеприпасов. За это время от обстрелов погибли 487 человек, в том числе 23 ребенка.
До этого, 22 октября, сообщалось, что украинские войска за сутки более 40 раз обстреляли ДНР. В результате обстрелов погибли два мирных жителя, еще двое ранены.
Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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