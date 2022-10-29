Реклама
Прямой эфир
Мир
Россия учтет в военном планировании модернизацию атомных бомб США в Европе
Общество
В Мелитополе благодаря местным жителям обнаружили схрон с оружием
Происшествия
Украинский десант вновь попытался высадиться в районе Запорожской АЭС
Происшествия
ВСУ обстреляли из РСЗО «Град» Ясиноватую в ДНР
Общество
Губернатор Севастополя сообщил об отсутствии пострадавших после атаки беспилотников
Происшествия
Украинские войска за сутки 91 раз обстреляли ДНР
Мир
Освободившийся из плена боец ЛНР рассказал о прекращении пыток после появления Красного Креста
Мир
Байден после выступления в Пенсильвании сымитировал прыжок со сцены
Общество
Эксперт предупредил о проблемах при покупке смартфона за рубежом
Общество
В аэропорту Владивостока открыли первое в истории авиасообщение с Лаосом
Происшествия
В Подмосковье после аварии загорелся автомобиль каршеринга
Общество
Сооснователя сообщества «Диссернет» Андрея Заякина объявили в розыск
Сюжет:

ВСУ обстреляли из РСЗО «Град» Ясиноватую в ДНР

0
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили шесть ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по городу Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Под грохот орудий: как прошли первые дни Донецка после возвращения в РФ
Украина усилила обстрелы города после подписания договора о вхождении региона в состав России

Как сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК), обстрел произошел 29 октября в 09:27. По направлению Орловка – Ясиноватая было выпущено шесть ракет из БМ-21 «Град».

Данных о пострадавших в результате обстрела в настоящее время не поступало.

Несколько дней назад, 27 октября, украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО «Град», выпустив по городу 10 ракет. За день до этого по центру Донецка было выпущено шесть ракет, в результате чего погибли люди.

25 октября стало известно, что с 17 февраля ВСУ выпустили в направлении ДНР почти 80 тыс. боеприпасов. За это время от обстрелов погибли 487 человек, в том числе 23 ребенка.

До этого, 22 октября, сообщалось, что украинские войска за сутки более 40 раз обстреляли ДНР. В результате обстрелов погибли два мирных жителя, еще двое ранены.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022