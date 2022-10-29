ВСУ обстреляли из РСЗО «Град» Ясиноватую в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили шесть ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по городу Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Как сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК), обстрел произошел 29 октября в 09:27. По направлению Орловка – Ясиноватая было выпущено шесть ракет из БМ-21 «Град».

Данных о пострадавших в результате обстрела в настоящее время не поступало.

Несколько дней назад, 27 октября, украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО «Град», выпустив по городу 10 ракет. За день до этого по центру Донецка было выпущено шесть ракет, в результате чего погибли люди.

25 октября стало известно, что с 17 февраля ВСУ выпустили в направлении ДНР почти 80 тыс. боеприпасов. За это время от обстрелов погибли 487 человек, в том числе 23 ребенка.

До этого, 22 октября, сообщалось, что украинские войска за сутки более 40 раз обстреляли ДНР. В результате обстрелов погибли два мирных жителя, еще двое ранены.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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