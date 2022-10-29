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Американский экономист заявил о фактическом начале третьей мировой войны

Нуриэль Рубини: третья мировая война фактически уже началась
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Фото: Global Look Press/Mohssen Assanimoghaddam
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Третья мировая война фактически уже началась, заявил в интервью немецкому изданию Der Spiegel американский экономист Нуриэль Рубини.

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«Я был в Вашингтоне на встрече Международного валютного фонда (МВФ). Историк экономики Найл Фергюсон сказал в своей речи, что нам повезет, если мы получим экономический кризис, как в 1970-х, а не войну, как в 1940-х», — заявил Рубини.

По его словам, советники по национальной безопасности обеспокоены вмешательством НАТО в ситуацию на Украине, а также возможным столкновением Ирана и Израиля. Кроме того, он упомянул новость о том, что администрация президента США Джо Байдена ожидает, что Китай рано или поздно «нападет» на Тайвань.

«Честно говоря, третья мировая война уже фактически началась, особенно на Украине и в киберпространстве», — резюмировал экономист.

Ранее, 26 октября, обозреватель Al Mayadeen Ахмад Хадж Али выразил мнение, что размещение в Румынии 101-й воздушно-десантной дивизии сухопутных войск США «Кричащие орлы» может говорить о начале глобального конфликта и третьей мировой войны.

23 октября в Государственной думе России обвинили президента Украины Владимира Зеленского в подталкивании «своих западных кукловодов» к третьей мировой войне. В тот же день читатели британской газеты The Sun раскритиковали украинского лидера после того, как тот призвал НАТО нанести «превентивные» удары по России, чтобы Москва не смогла использовать ядерное оружие.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что нельзя допустить перерастания российско-украинского конфликта в открытое военное противостояние РФ и НАТО.

До этого, 18 октября, бывший президент США Дональд Трамп призвал дружить с Россией, поскольку та обладает большим запасом ядерного оружия. Также он призвал начать мирные переговоры, чтобы не допустить начала третьей мировой войны.

Специальная операция по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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