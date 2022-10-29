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Обозреватель CNN заявил о трещинах в поддержке Киева со стороны США

CNN: президент России Путин дождался первых трещин в поддержке Украины со стороны США
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Фото: РИА Новости/Дмитрий Паршин
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Президент России Владимир Путин дождался первых трещин в американской поддержке Украины. Об этом написал обозреватель CNN Стивен Коллинсон.

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Он отметил, что первым признаком ослабления позиции Соединенных Штатов Америки по украинскому конфликту стало письмо конгрессменов-демократов президенту Джо Байдену с призывом к дипломатии с Москвой для прекращения конфликта. Обозреватель назвал эту ситуацию политической катастрофой.

«Владимир Путин ждал и наблюдал в ожидании, когда же даст слабину удивительный консенсус Вашингтона, которого удалось добиться Джо Байдену для защиты всеми силами демократии на Украине. И вот наконец появились первые трещины», — отметил Коллинсон.

Кроме того, он напомнил, что лидер республиканского меньшинства палаты представителей Кевин Маккарти обещал сократить помощь Киеву в случае победы его партии на промежуточных выборах в конгресс.

По мнению обозревателя, малейший намек на ослабление американской позиции «может подбодрить Путина».

Между тем 28 октября стало известно, что США выделят Украине новый пакет военной помощи на сумму $275 млн. Как отмечал ранее в октябре координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, Вашингтон выделил Киеву уже более 20 пакетов помощи.

Кирби напомнил слова американского президента Джо Байдена о том, что «помощь Украине будет продолжаться столько, сколько потребуется».

Накануне обозреватель Гай Тейлор в статье для The Washington Times написал, что во властных кругах США появился раскол по вопросу предоставления помощи Украине. По его словам, объемы американской помощи нарастают, в то время как экономика страны балансирует на грани рецессии.

До этого, 24 октября, 30 представителей Демократической партии США призвали администрацию Байдена изменить подход к конфликту на Украине и вступить в прямые переговоры с Россией. Они выразили обеспокоенность отсутствием регулярных переговоров между США и Россией, направленных на прекращение конфликта.

На следующий день инициатор письма член палаты представителей от Вашингтона Прамила Джайпал заявила о решении отозвать свое письмо Байдену. Она заявила также, что опубликованное письмо создало ложное впечатление о том, что часть демократов выступают против масштабной помощи Украине.

18 октября министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США намерены оперативно передать Украине $4,5 млрд в качестве новой экономической помощи. Она уточнила, что речь идет о грантовой помощи Киеву.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. О ее начале было объявлено 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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