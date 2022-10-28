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Американский журналист сообщил о сомнениях в Вашингтоне насчет помощи Киеву

Американский журналист Тейлор заявил о сомнениях в Вашингтоне относительно поддержки Киева
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Фото: Global Look Press/DPA/Britta Pedersen
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Во властных кругах США появился раскол по вопросу предоставления помощи Украине. Об этом 27 октября в статье для Washington times написал обозреватель Гай Тейлор.

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Он отметил, что объемы американской помощи нарастают, в то время как экономика страны балансирует на грани рецессии.

Ранее о необходимости оказания помощи Киеву высказывались обе американские доминирующие партии, но в настоящее время в политических силах возникли сомнения.

Обозреватель напомнил, что на прошлой неделе группа из 30 конгрессменов направила письмо в Белый дом, в котором призвала президента США Джо Байдена продолжить прямые переговоры с Россией по Украине и объединить поддержку США для Украины с призывом к прекращению огня.

Однако в понедельник, 24 октября, сообщалось, что инициатива была отозвана после давления Белого дома на однопартийцев авторов обращения.

«Сомнения внутри Демократической и Республиканской партий выплеснулись наружу, а администрация Джо Байдена изо всех сил пытается преуменьшить разногласия на фоне всё более острой политической риторики промежуточных избирательных кампаний», — написал журналист.

Кроме того, ряд представителей Республиканской партии намерены добиваться снижения финансовых трат США на поддержку Украины вне зависимости от исхода промежуточных выборов. Эти противоречия в самое ближайшее время распространятся и на союзников США в Европе, заключил Тейлор.

Ранее в пятницу стало известно, что США выделят Украине новый пакет военной помощи на сумму $275 млн. Как отмечал ранее в октябре координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, Вашингтон выделил Киеву уже более 20 пакетов помощи.

Кирби напомнил слова американского президента Джо Байдена о том, что «помощь Украине будет продолжаться столько, сколько потребуется».

18 октября министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США намерены оперативно передать Украине $4,5 млрд в качестве новой экономической помощи. Она уточнила, что речь идет о грантовой помощи Киеву.

Между тем в конце сентября сообщалось, что США и Евросоюз (ЕС) практически исчерпали свои запасы оружия для поставок на Украину.

Москва осуждает поставку вооружения украинской стороне. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией, поставляя вооружение на Украину. Он отметил, что западное вооружение, поставляемое Киеву, будет законной целью для российских военных.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале было объявлено 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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