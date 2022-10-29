Картину Мондриана 77 лет выставляли вверх ногами

Картина New York City I голландского абстракциониста Пита Мондриана выставлялась 77 лет перевернутой. Об этом 27 октября написало издание ART News со ссылкой на куратора Музея современного искусства в Дюссельдорфе Сюзанну Мейер-Бюзер.

Работа была написана в 1941 году и представляет из себя композицию из пересекающихся перпендикулярных красных, желтых, синих и черных лент на белом фоне. Впервые полотно было выставлено в 1945 году в Музее современного искусства в Нью-Йорке, а в 1980-м — переехало в Дюссельдорф.

По словам Мейер-Бюзер, до сих пор картина выставлялась так, что полосы уплотнялись в нижней части.

«Утолщение сетки должно быть вверху, как темное небо <…> Как только я указала на это другим кураторам, мы поняли, что это очень очевидно. Я на 100% уверена, что картина неправильная», ― пояснила искусствовед.

Отмечается, что об ошибочности положения картины говорит и тот факт, что аналогичная работа Мондриана под названием New York в парижском центре Помпиду висит так, что утолщение находится наверху.

Более того, искусствоведы нашли фотографию из журнала Town and Country с фотографией мастерской художника июня 1944 года, сделанную спустя несколько дней после его смерти. На ней картина висит уплотнением линий кверху.

Также Мейер-Бюзер предположила, что художник рисовал картину сверху вниз и поэтому на нижнем крае линии обрываются в нескольких миллиметрах от края холста.

Причины некорректной постановки картины неизвестны. По мнению кураторов выставки, этого уже не доказать.

Однако руководство всё же будет вешать картину так, как ее выставляли и раньше.

«Клейкие ленты уже очень ослаблены и висят на волоске <…> Если бы вы сейчас перевернули его вверх дном, гравитация потянула бы его в другом направлении. И теперь это часть истории работы», ― объяснили в музее.

Ранее, 27 октября, эко-активисты попытались испортить картину «Девушка с жемчужной сережкой» художника Яна Вермеера в музее «Маурицхёйс» в Гааге. Двое мужчин в футболках с надписью Just stop oil («Просто остановите нефть») облили картину красной жидкостью и приклеили себя рядом с картиной.

До этого, 23 октября, участники протестной природоохранной группы Letzte Generation облили картофельным пюре картину французского художника Клода Моне из серии «Стога» в музее «Барберини» в Потсдаме.