Пожар на складе в Санкт-Петербурге потушили спустя несколько дней
Пожар на складе в Колпинском районе Санкт-Петербурга полностью потушен. Об этом в пятницу, 28 октября, сообщила пресс-служба главка МЧС по городу.
«28 октября в 22:28 мск пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что к ликвидации пожара привлекалось 27 единиц техники и 123 человека личного состава МЧС.
Ранее, 26 октября, стало известно, что открытое горение на складе к 15:35 было ликвидировано. На тот момент спасатели проводили проливку и разборку сгоревшей конструкции.
Пожар на складе по адресу: Северный проезд, дом 8, в Санкт-Петербурге начался накануне, 25 октября. Сначала огонь распространился на площади 1 тыс. кв. м, спустя час возгорание захватило уже большую часть склада, крыша здания частично обрушилась. Позднее спасатели сообщили, что пожар достиг площади 12 тыс. кв. м. Огонь тушили по третьему рангу из пяти. На следующее утро ранг пожара был понижен до второго.
В МЧС также сообщали, что лаборатория не обнаружила превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе на момент локализации пожара. Прокуратура Колпинского района начала проверку по факту пожара на складе. Причины произошедшего будут установлены в ходе пожарно-технической экспертизы.
По словам заместителя начальника ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу, сообщение о пожаре поступило несвоевременно, к моменту прибытия первых подразделений площадь пожара уже составляла более 1 тыс. кв. м, в связи с этим возникли сложности при тушении возгорания.