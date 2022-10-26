Крыша горящего склада частично обрушилась в Санкт-Петербурге

Крыша горящего склада в Санкт-Петербурге обрушилась на площади 9 тыс. кв. м. Об этом в среду, 26 октября, сообщили агентству ТАСС в ГУ МЧС.

«Произошло обрушение кровли на площади 9 тыс. кв. м», — говорится в сообщении.

Ранее в среду сообщалось о частичном обрушении стены петербургского склада.

Пожар на складе по адресу Северный проезд, дом 8 в Санкт-Петербурге произошел накануне. Изначально сообщалось, что площадь пожара составила 1 тыс. кв. м, затем стало известно, что огонь полыхал на площади 6 тыс. кв. м.

Позже спасатели сообщили, что пожар достиг площади 12 тыс. кв. м. Огонь тушат по третьему рангу из пяти.

К ликвидации пожара от МЧС России привлечено 160 человек и 45 единиц техники.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что лаборатория не обнаружила превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе из-за пожара на складе в Санкт-Петербурге.