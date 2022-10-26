Открытое горение на складе в Петербурге ликвидировано

Открытое горение на складе в Санкт-Петербурге ликвидировано. Об этом в среду, 26 октября, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В 15:35 на территории склада объявлена ликвидация открытого горения», — уточняется в Telegram-канале ведомства.

Спасатели проводят проливку и разборку сгоревшей конструкции.

Пожар на складе по адресу: Северный проезд, дом 8, в Санкт-Петербурге начался накануне. Сначала огонь распространился на площади 1 тыс. кв. м, но спустя час возгорание захватило уже большую часть склада, крыша здания частично обрушилась. Позднее спасатели сообщили, что пожар достиг площади 12 тыс. кв. м. Огонь тушили по третьему рангу из пяти.

К ликвидации пожара от МЧС России привлекли 160 человек и 45 единиц техники.

Прокуратура Колпинского района начала проверку по факту пожара на складе.