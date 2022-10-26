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В МЧС сообщили о локализации пожара в Санкт-Петербурге

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Фото: МЧС России
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Пожар на складе в Санкт-Петербурге локализован на площади 12 тыс. кв. м. Об этом в среду, 26 октября, сообщили в МЧС.

«В 00:39 локализация пожара на площади 12 000 кв. м», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в этот день лаборатория не выявила превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе в связи с пожаром.

Отмечается, что тушением огня занимаются 160 человек и 45 единиц техники, в том числе коленчатые подъемники и пожарные автолестницы.

Первоначально возгорание началось на площади в 1 тыс. кв. м., позже оно увеличилось до 6 тыс. кв. м, затем выросло до 12 тыс. кв. м. Также стало известно, что у склада частично обрушилась крыша.

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