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В Санкт-Петербурге загорелся склад на площади 6 тыс. кв. м

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Фото: соцсети
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Пожар площадью 6 тыс. кв. м произошел в Санкт-Петербурге. Об этом во вторник, 25 октября, сообщили в пресс-службе МЧС.

«По предварительной информации пострадавших нет. К ликвидации пожара от МЧС России привлечено 15 единиц техники и 63 человека личного состава. Задействован пожарный поезд», ― отмечается в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Ранее в этот день сообщалось, что площадь пожара составляла 1 тыс. кв. м.

До этого, 21 октября, пожар произошел на складе в подмосковном Ногинске. Ликвидацией огня занимались больше 80 человек и 27 единиц техники. Огонь удалось успешно потушить.

Площадь возгорания сперва оценили в 4,8 тыс. кв. м, затем цифру скорректировали до 2 тыс. кв. м.

О пострадавших не сообщалось. По предварительной версии, причиной возгорания могли стать нарушения правил пожарной безопасности при сварочных работах.

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