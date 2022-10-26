Прокуратура начала проверку по факту пожара на складе в Петербурге

В Санкт-Петербурге прокуратура Колпинского района начала проверку по факту пожара на складе. Об этом в среду, 26 октября, заявили в пресс-службе ведомства.

В ходе пожарно-технической экспертизы установят причины произошедшего. Также будет дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности на объекте. При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования, отмечает 78.ru.

Пожар на складе по адресу: Северный проезд, дом 8, в Санкт-Петербурге произошел накануне. Сначала огонь распространился на площади 1 тыс. кв. м, но спустя час возгорание захватило уже большую часть склада, крыша здания частично обрушилась. Позже спасатели сообщили, что пожар достиг площади 12 тыс. кв. м. Огонь тушат по третьему рангу из пяти.

К ликвидации пожара от МЧС России привлечено 160 человек и 45 единиц техники.

В ведомстве также сообщили, что лаборатория не обнаружила превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе из-за пожара на складе.