В МЧС рассказали о сложностях при тушении пожара на складе в Петербурге

В МЧС рассказали о сложностях при тушении склада в Петербурге, передает телеканал «Известия».

По словам заместителя начальника ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу, сообщение о пожаре поступило несвоевременно, так как к моменту прибытия первых подразделений площадь пожара уже составляла более 1 тыс. кв. м.

Он уточнил, что на первом этапе пожар стремительно распространялся. В результате площадь пожара достигла 12 тыс. кв. м.

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