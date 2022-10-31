Названы самые популярные сериалы в России в 2022 году

В 2022 году россияне смотрели сериалы почти 2 млн часов — это около 227 лет, что почти в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные «Известиям» привела онлайн-платформа Movix, которая проанализировала статистику телесмотрения с января по октябрь 2022 год.

Как выяснили аналитики, самыми любимыми сериалами пользователей, как и в прошлом году, остаются российские, турецкие и сериалы западных студий.

В тройку лидеров вошли «Игра престолов» (США, 128 389 часов), «Дом Дракона» (США, 88 089 часов) и «Контейнер» (Россия, 61 614 часов). Кроме того, в топ попали российские «ИП Пирогова», «Содержанки» и «Реальные пацаны», а также турецкий «Постучись в мою дверь».

Таким образом, в списке списке самых популярных сериалов четыре из семи — российские, такая же картина наблюдалась в 2021 году.

Как предполагают эксперты, зрителю гораздо интереснее смотреть сюжеты, которые происходят в декорациях, близких к нашей реальности.

«Этим можно объяснить и популярность собственного контента отечественных площадок. «Содержанки», «Контейнер» и «Бывшие» уже второй город остаются востребованными у пользователей платформы. Также в России сохраняется популярность турецких сериалов. Кроме того, в 2022 году россияне стали чаще смотреть и сериалы корейского производства, но дорамы пока не близки массовому зрителю и остаются нишевым контентом», — отметили в пресс-службе Movix.

При этом больше всего времени на сериалы тратят в Санкт-Петербурге (365 345 часов), в Екатеринбурге (215 018 часов), Пермь (184 152 часа), Иркутск (182 383 часа) и Самаре (161 388 часов). В то же время региональный топ сериалов не сильно отличается от федерального: на первых двух строчках остаются «Игра престолов» и «Дом Дракона».

24 октября создатель и исполнительный продюсер проекта «Дом дракона» Райан Кондал рассказал, что съемки второго сезона сериала стартуют в начале 2023 года. В тот же день вышла заключительная серия первого сезона «Дома дракона». Действия сериала разворачиваются за два столетия до событий «Игры престолов» и рассказывают о гражданской войне между Таргариенами. В основе сценария — книга Джорджа Мартина «Пламя и кровь».