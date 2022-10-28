Политика — не единственно верная наука

Сентенция, вынесенная в заголовок, только на первый взгляд кажется не требующей доказательств. Это понимаем мы, но в мире, прежде всего в цивилизованном (читай, западном), нынче всё перевернуто с ног на голову.

Взять, к примеру, «зеленую трансформацию».

Год назад не было темы популярней. После забытого ныне «зеленого саммита» в Глазго в лидеры энергоперехода записались практически все мировые углеводородные корпорации. Под давлением зеленой общественности западные нефтегазовые мейджоры вынужденно отказывались от долгосрочного проектного инвестирования. Справедливые доводы, что современному миру для внедрения зеленых принципов элементарно недостает ресурсов, а потребление должно снизиться до уровня 70-х годов прошлого века, гневно игнорировались.

В зеленые «модники» поспешила записаться компания ВР, по совпадению, миноритарный акционер «Роснефти». Тогда ВР на всех углах трубила о своем зеленом курсе, но как только нефтяные котировки выросли, тут же переобулась.

Как отметил на Веронском Евразийском форуме, который проходил в этом году в Баку, глава «Роснефти» Игорь Сечин, «сегодня ВР не просто заявляет о возврате интереса к добыче как на сланцевых месторождениях США, так и на шельфе Северного моря, а уже приступила к инвестициям на шельфе по проектам «Аллиргин» и «Ворлих», которые в общей сложности содержат около 7 млн т в нефтяном эквиваленте». Для сравнения, ресурсная база одного только проекта «Роснефти» «Восток Ойл» составляет 6,5 млрд т (половину своих ресурсов ВР до последнего времени обеспечивала за счет доли в «Роснефти»).

Следующий пункт — европейский энергокризис.

«Политика полностью уничтожила экономику... Никакого единого энергетического рынка больше нет. Нет никаких правил... По сути, введение потолков — это покушение не только на основы рынка, но и на основы суверенитета», — жестко, но верно отметил в своем выступлении Сечин. По словам главы «Роснефти», санкции — это разрушение основ корпоративного права. Произвольное неправовое изъятие активов у назначенных подсанкционных компаний, физических лиц и целых стран, по сути, есть отмена неприкосновенности частной собственности. Подрыв основ правовой и судебной системы в результате отмены независимости суда. Ведь доходит до того, что внесение в санкционные списки означает для таких лиц и лишение права на защиту и юридическую помощь.

Сегодня всё больше людей в самых разных частях света начинают понимать, что первопричина глобальных экономических флуктуаций — не события на Украине и даже не санкции, а попытка США восстановить, навязать миру свою гегемонию.

Для этого американцам все средства хороши: от одурманивания европейской политической «элиты» (отрицательный отбор в этой сфере не в силах отменить даже папа римский) до прямых инфраструктурных диверсий, наподобие подрывов «Северных потоков».

Все последние десятилетия устойчивость европейской экономики базировалась на трех китах: дешевых российских энергоресурсах, недорогих китайских товарах и дармовых американских и европейских кредитных деньгах.

Ныне все три слагаемых былого успеха обнулились, и времена, когда та же Германия из $20 млрд импортированных из Росси углеводородов получала до $2 трлн добавленной стоимости, остались в прошлом. Вместо былого благополучия Европа, да и не только она, получила энергокризис, высокую инфляцию и производственно-кадровую миграцию в Штаты. «Отказ Европы от российских поставок энергоносителей ставит под угрозу от 6,5 до 11,5% европейского ВВП и около 16 млн рабочих мест», — констатировал Сечин.

Другое дело — Китай. Чтобы удержать свою гегемонию, американцы пытаются разрешить противоречия с Пекином.

«Вызывает большое уважение позиция руководства КНР, которое спокойно и открыто, без ложных предпосылок, излагает свое видение даже по самым сложным вопросам, таким как проблема Тайваня, — отметил Сечин. — Похоже, что ажиотаж вокруг нее преувеличивается, как обычно, и провоцируется удаленно! Но я уверен, что он успокоится!»

С учетом подписанного 9 августа президентом Байденом так называемого закона о чипах, смысл которого — ускоренное создание в США полного цикла производства сложных логистических микросхем, которые на сегодняшний момент практически полностью импортируется в США из Тайваня, на реализацию программы до 2027 года планируется выделить субсидии до $200 млрд, включая налоговые льготы и исследования. Создание производства обойдется в 52 млрд.

Однако далеко не факт, что в Пекине готовы поверить американцам. Поэтому никто не сбрасывает со счетов возможность краха американской гегемонии и наступления нового исторического этапа, который будет связан с развитием трансграничных коридоров, реализацией крупных инфраструктурных и промышленных совместных проектов в Евразии — новой зоне экономического роста.

Инвестиционный дефицит, связанный с проблемами зеленого перехода, и вторичные санкции на корпоративном уровне способствуют акценту на укрепление региональных связей. Всё больший акцент делается на усиление кооперации между растущими рынками.

По мнению главы «Роснефти», сегодня очень важно как можно быстрее перейти к экономическому взаимодействию без оглядки на «недружественные» финансовые центры. В приоритете организация клиринговых расчетов между Россией и Китаем, к которым могли бы присоединиться затем другие заинтересованные страны (ЕАЭС, ШОС, БРИКС). И здесь принципиально важно, чтобы российский регулятор проявлял бОльшую активность.

Во многом начало конца американской гегемонии связано и с «вызывающей уважение взвешенной, свободной от политической конъюнктуры позиции Саудовской Аравии, основанной на объективном анализе баланса спроса и предложения и обеспечения стабильности мирового рынка нефти».

Процессы, запущенные в экономике «цивилизованного» мира, пока несущественно отражаются на геополитических аспектах глобального мироустройства. Но пройдет совсем немного времени, и «торпеда», пущенная в последние месяцы, поразит гегемонию США.