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Шойгу назвал число отправленных в зону СВО мобилизованных

Шойгу: 82 тыс. мобилизованных отправлены в зону проведения СВО после обучения
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу 28 октября сообщил, что 82 тыс. человек, призванных по частичной мобилизации, отправлены в зону проведения СВО.

«После завершения обучения в район проведения специальной военной операции направлены 82 тыс. человек, из которых более 41 тыс. действуют в составе подразделений», — заявил Шойгу в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

По словам главы оборонного ведомства, в настоящее время еще 218 тыс. человек совершенствуют свою подготовку в учебных центрах и на полигонах.

Шойгу добавил, что в пятницу, 28 октября, завершилась отправка граждан, призванных по частичной мобилизации.

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«Установленное вами задание в 300 тысяч человек выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется. Военные комиссариаты в рамках специальной военной операции продолжат доукомплектование войск только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение военной службы по контракту», — заявил Шойгу.

26 октября сообщалось, что более 600 мобилизованных граждан Московской и Калужской областей отправились к местам выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции. В течение месяца командиры и преподавательский состав проводили занятия по огневой, тактической, технической, медицинской и другим видам подготовки с гражданами, призванными на службу в рамках частичной мобилизации.

20 октября Путин проверил ход подготовки мобилизованных на полигоне в Рязанской области. Глава государства побывал в стрелковом комплексе, где мобилизованные отрабатывают способы стрельбы в составе подразделений под руководством командиров и инструкторов, которые уже имели ранее боевой опыт. Кроме того, Верховный главнокомандующий проинспектировал занятия с мобилизованными по огневой, тактической, инженерной и медицинской подготовке.

Ранее, 15 октября, в Калининградской области торжественно проводили на боевое слаживание около 150 призванных в рамках частичной мобилизации граждан. Отмечается, что военнослужащие будут оттачивать навыки обращения с штатным вооружением и боевой техникой: танками, БМП, БТР и артиллерийскими системами.

Днем ранее Путин объявил об окончании частичной мобилизации в России к концу месяца. По его словам, в стране были мобилизованы 222 тыс. человек.

13 октября Минобороны РФ показало кадры подготовки мобилизованных в Подмосковье. Как отмечает оборонное ведомство, на полигоне военнослужащие выполняют учебные стрельбы по подвижным и статичным мишеням, имитирующим живую силу и технику условного противника.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Указ подписал президент РФ Владимир Путин, отметив, что решение принято в том числе для защиты суверенитета и территориальной целостности страны. Сообщалось, что общее число призванных в рамках частичной мобилизации составит 300 тыс. человек.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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