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Мобилизованные под Калининградом отправились на боевое слаживание

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Калининградской области торжественно проводили на боевое слаживание около 150 призванных в рамках частичной мобилизации граждан. Об этом 15 октября рассказало Министерство обороны РФ.

Данная отправка из Калининградской области является четвертой по счету.

Церемония состоялась на аэродроме Чкаловск под Калининградом. Поддержать военнослужащих прибыли заместитель командующего Балтийским флотом по военно-политической работе капитан 1 ранга Дмитрий Артемов, зампредседателя областного правительства Ирина Сорокина, представители общественных и ветеранских организаций, а также юнармейцы.

Сомкнут ряды: в Минобороны не просили расширить мобилизацию
В воинские части уже направили 222 тыс. человек из запланированных 300 тыс.

В завершение мероприятия военный оркестр сыграл «Прощание славянки».

После этого самолет Ил-76мд ВКС России с призывниками на борту направился к местам проведения дальнейшей подготовки на базе учебных центров МО РФ.

Убывшие резервисты уже прошли обучение на полигонах Балтийского флота по индивидуальной программе, теперь они приступят к тренировкам в составе взводов, рот (батарей) в соответствии со своими военно-учетными специальностями. Для мобилизованных разработан специальный курс боевого слаживания подразделений.

В ходе боевого слаживания служащие скоординировано работать в группе. Кроме того, они будут оттачивать навыки обращения с штатным вооружением и боевой техникой: танками, БМП, БТР и артиллерийскими системами.

Ранее, 12 октября, еще одна группа мобилизованных жителей Калининградской области была доставлена на учебные полигоны оборонного ведомства для прохождения подготовки и освоения принципов боевой работы в составе формирования.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Указ подписал президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что эти мероприятия обусловлены необходимостью защитить суверенитет и территориальную целостность страны.

Специальная операция по защите мирного населения Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за регулярных обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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