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Мобилизованных в Калининградской области проводили на боевое слаживание

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Калининградской области состоялась очередная отправка мобилизованных граждан в воинские части для проведения боевого слаживания. Торжественная церемония прошла на аэродроме Чкаловск Балтийского флота под Калининградом. Об этом сообщили в Минобороны России.

В церемонии приняли участие представители командования Балтийским флотом, правительства Калининградской области, общественных и ветеранских организаций, а также юнармейцы.

В завершении митинга оркестр штаба Балтийского флота исполнил «Прощание славянки».

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Отмечается, что более 140 граждан самолетом военно-транспортной авиации ВКС России отправлены в учебные центры Минобороны России для проведения курса подготовки и боевого слаживания подразделений в соответствии с военно-учетными специальностями мобилизованных.

Мобилизованный Анатолий рассказал о том, как восприняли новость о повестке родственники.

«С тревогой, понятно, родители, девушка. А так, понимают. Никах проблем, ничего нет. Всё хорошо», — сказал мобилизованный Анатолий.

Военнослужащие, уже прошедшие обучение на полигонах Балтийского флота по программе индивидуальной подготовки, в учебных центрах Минобороны России приступят к подготовке в составе взводов, рот (батарей).

«Проводилась подготовка две недели — огневая, медицинская, инженерная», — уточнил мобилизованный Анатолий.

Отмечается, что в ходе боевого слаживания военнослужащие овладеют навыками действий в составе подразделений, освоят боевую технику и вооружение. Кроме того, они будут оттачивать навыки огневой подготовки со штатного вооружения и боевой техники в составе подразделений на танках, БМП, БТР, артиллерийских системах.

Данная отправка из Калининградской области является третьей по счету. Ранее две группы военнослужащих убыли к местам проведения боевого слаживания.

Ранее, 27 сентября, первых мобилизованных на Крымском полуострове граждан отправили из Севастополя к месту боевого слаживания для прохождения обучения. Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, президент РФ Владимир Путин поставил задачу защитить национальные интересы России и помочь братскому украинскому народу освободиться от фашизма.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Указ подписал президент России Владимир Путин. Российский лидер отметил, что решение принято в том числе для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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