Мобилизованные из Московской и Калужской областей отправились в зону СВО

Более 600 мобилизованных граждан Московской и Калужской областей отправились к местам выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции. В одном из учебных центров Подмосковья состоялась торжественная отправка военнослужащих, сообщает Минобороны России 26 октября.

Отмечается, что в течение месяца командиры и преподавательский состав проводили занятия по огневой, тактической, технической, медицинской и другим видам подготовки с гражданами, призванными на службу в рамках частичной мобилизации.

Мобилизованные военнослужащие выполняли нормативы по стрельбе из штатного стрелкового оружия, метанию гранат, на практике осваивали эксплуатацию, обслуживание современного вооружения, военной и специальной техники.

Кроме того, Минобороны сообщило, что в адрес призванных и прошедших курс общевойсковой подготовки граждан прозвучали слова благодарности и поддержки от военнослужащих и руководства Московской и Калужской областей. Также им пожелали здоровья и успехов в выполнении задач.

После торжественной части мобилизованные в составе подразделений отправились для погрузки в воинский эшелон.

По информации Минобороны, ранее в подразделении был проведен строевой смотр. В ходе него были проверены состояние снаряжения, вооружения и другого имущества личного состава.

Ранее, 15 октября, в Калининградской области торжественно проводили на боевое слаживание около 150 призванных в рамках частичной мобилизации граждан. Отмечается, что военнослужащие будут оттачивать навыки обращения с штатным вооружением и боевой техникой: танками, БМП, БТР и артиллерийскими системами.

13 октября Минобороны РФ показало кадры подготовки мобилизованных в Подмосковье. Как отмечает оборонное ведомство, на полигоне военнослужащие выполняют учебные стрельбы по подвижным и статичным мишеням, имитирующим живую силу и технику условного противника.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Указ подписал президент РФ Владимир Путин, отметив, что решение принято в том числе для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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