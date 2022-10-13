Минобороны РФ показало кадры подготовки мобилизованных в Подмосковье

В Московской области на полигоне «Головеньки» Западного военного округа (ЗВО) с призванными из запаса военнослужащими продолжаются практические занятия по боевой подготовке. Об этом в четверг, 13 октября, сообщает Минобороны России.

Как отмечает оборонное ведомство, на полигоне мобилизованные выполняют учебные стрельбы по подвижным и статичным мишеням, имитирующим живую силу и технику условного противника. Уточняется, что стрельба проводится из всего штатного вооружения.

«На полигоне мы занимаемся с профессиональными инструкторами. Мы отрабатываем и тактическую подготовку, и оказание первой медицинской помощи. На каждом занятии узнаешь для себя что-то новое. Каждое занятие полезно. Я работал с другой моделью автомата, эта более новая. Здесь я взял ее впервые в руки», — рассказал один из добровольцев.

Особое внимание уделяется вопросам индивидуальной подготовки каждого новобранца, совершенствованию навыков применения вооружения, технических и специальных средств связи и разведки.

«Я ранее проходил военную службу по контракту. У меня соответствующая ВУС (военно-учетная специальность. — Ред.), которая востребована в данный момент. Я считаю, что каждый мужчина должен защищать свою родину, защищать свой суверенитет страны, должен защищать свою семью, своих родных и близких», — уточнил доброволец.

Согласно заявлению Минобороны, от качества обучения и восстановления навыков военнослужащих зависит в дальнейшем процесс боевого слаживания подразделений и их способность решать поставленные задачи.

В рамках теоретической подготовки в учебных классах с личным составом прошли занятия по методике и приемам армейской тактической стрельбы, которые позволят на практике повысить огневую выучку и подготовку военнослужащих к уверенным действиям на поле боя.

«У нас шикарные, лучшие, скажем так, преподаватели, инструкторы, которые с нами занимаются. То, что мы раньше проходили, сейчас уже всё изменилось. Гораздо более интенсивно работа идет. Уже другая техника, те же самые дроны, тепловизоры», — поделился другой доброволец.

Также на полигоне отрабатывают элементы рукопашного боя, проводят занятия по медицинской и инженерной подготовке.

Ранее, 12 октября, Минобороны показало кадры подготовки мобилизованных на полигоне армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине. Отмечается, что военнослужащие совершенствуют навыки ведения огня из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В.

В тот же день министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход подготовки мобилизованных на полигонах Западного военного округа (ЗВО). Так, глава оборонного ведомства обратил внимание на качество практической подготовки мобилизованных к ведению боевых действий в составе «подразделений закрепления освобожденных территорий» в тыловых районах зоны СВО.

Тогда же Минобороны России показало, как проходит подготовка мотострелковых подразделений, состоящих из мобилизованных и добровольцев на одном из полигонов ЗВО. Призванные из запаса граждане вспоминают не только как стрелять, но и как перемещаться, в том числе в составе подразделений.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Указ подписал президент России Владимир Путин. Российский лидер отметил, что решение принято в том числе для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.