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Минобороны РФ показало кадры подготовки мотострелковых подразделений

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Мотострелковые подразделения, состоящие из мобилизованных граждан и добровольцев, проходят подготовку на одном из полигонов Западного военного округа (ЗВО) в тыловых районах проведения специальной военной операции. Кадры работы военнослужащих показало Минобороны России во вторник, 11 октября.

Ежедневно граждане, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации, и добровольцы продолжают проходить поэтапную боевую подготовку на одном из полигонов ЗВО. По несколько часов они отрабатывают огневые и тактические задачи.

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Как отмечает оборонное ведомство, в целях скорейшей адаптации новобранцев проводятся дополнительные занятия под руководством офицеров с боевым опытом. Также мобилизованные отрабатывают сценарии реального боя. Вспоминают не только как стрелять, но и как перемещаться, в том числе в составе подразделений. В районы боевых действий военнослужащие должны направляться после подготовки и боевого слаживания.

В ходе подготовки военнослужащие проходят курс по необходимым предметам военной науки. Занятия идут по круговой системе. На полигоне проводятся упражнения по метанию боевых наступательных гранат из укрытия. В составе расчетов оттачивают навыки поражения целей из гранатометов по площадным целям на различных дальностях. После стрельбы из РПГ, новобранцы идут на этап тактической подготовки с автоматом, дальше тактическая полоса и штурм города. После — медицинская подготовка.

Инструктора подчеркивают, что боец должен понимать свой автомат, знать все его нюансы, возможности и отличия. Поэтому важно выполнить пристрелку оружия. Далее отрабатывается упражнение с элементами тактической стрельбы. Это дает возможность бойцу понять принципы взаимодействия с товарищами из своего подразделения в ходе ведения уже реального боя.

«Начинается всё с приведения оружия к нормальному бою. Чтобы солдат в бою был уверен в своем оружии. Затем переходим к выполнению упражнений стрельб с элементами тактической стрельбы, что дает солдату понять, как ему необходимо взаимодействовать со своими товарищами на поле боя, кто кого должен прикрывать, в какой момент он должен перемещаться и т.д.», — рассказал офицер управления боевой подготовки ЗВО Алексей.

После того как базовые элементы отработаны, мобилизованные продолжают подготовку, уже занимаясь более сложными, составными упражнениями. Итогом занятий должен стать элемент, где в составе отделения бойцы должны произвести на полигоне «штурм городской постройки».

Также военнослужащие осваивают действие подразделений при совершении марша, ведения наступательных действий и обороны.

Уточняется, что огневую подготовку мобилизованные проходят на автоматах, крупнокалиберных пулеметах и гранатометах.

«Мобилизованные работают со всеми видами оружия, которые имеются на вооружении в подразделении. Кроме того, проводятся занятия по тактической медицине, инженерной подготовке и классической тактике», — добавил Алексей.

Все занятия на полигоне проходят под руководством опытных инструкторов, которые делятся своим боевым опытом, приобретенным в ходе специальной военной операции.

Как сообщает Минобороны, только после проведения боевого слаживания подразделения, укомплектованные отмобилизованными гражданами и добровольцами, приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобожденных территорий.

Ранее, 10 октября, Минобороны РФ сообщило, что в ходе подготовки мотострелковых подразделений мобилизованные граждане и добровольцы выполняют упражнения по метанию боевых наступательных гранат РГН из укрытия, а также оттачивают навыки поражения целей из гранатометов АГС-17 «Пламя» по площадным целям на различных дальностях.

О подготовке мобилизованных к отправке в зону боевых действий 1 октября рассказал командир мотострелкового батальона Александр. По его словам, все инструкторы — кадровые офицеры, готовые передать полученный в ходе спецоперации по защите Донбасса опыт своим подопечным.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Указ подписал президент России Владимир Путин. Российский лидер отметил, что решение принято в том числе для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.

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