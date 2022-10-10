Мобилизованные из разных регионов страны продолжают боевую подготовку

Призванные в рамках частичной мобилизации граждане и добровольцы из разных регионов России проходят боевую подготовку перед отправкой в зону специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Кадры с полигонов 10 октября опубликовало Минобороны РФ.

На полигоне в Бурятии мобилизованные продолжают занятия по огневой и тактической подготовке. Новобранцы совершенствуют навыки использования стрелкового оружия, выполняя стрельбы. В ходе обучения военнослужащие выбирают безопасный и оптимальный маршрут следования огневой позиции и открывают прицельный огонь.

Во Владимирской области мобилизованные, пройдя собеседование с психологом и получив вещевое имущество и снаряжение, осваивают курс боевой подготовки по своим военно-учетным специальностям, а также боевое слаживание в составе подразделений.

Мобилизованные, прибывшие с Урала и Сибири, также проходят боевое обучение. В ходе подготовки мотострелковых подразделений военнослужащие выполняют упражнения по метанию боевых наступательных гранат РГН из укрытия, а также оттачивают навыки поражения целей из гранатометов АГС — 17 «Пламя» по площадным целям на различных дальностях.

В Ростовской области новобранцы осваивают тактику ведения современного боя, а также учатся оказывать первую медицинскую помощь и метать гранаты. Кроме того, мобилизованные посещают занятия по военной топографии, инженерной подготовке и радиационной, химической и биологической защите (РХБЗ). Личный состав оттачивает мастерство ведения огня из вверенного оружия.

Между тем на Камчатке прошла торжественная церемония отправки мобилизованных военнослужащих к местам проведения дальнейшей подготовки на базе учебных центров. Командующий войсками и силами на северо-востоке России вице-адмирал Александр Юлдашев и губернатор Камчатского края Владимир Солодов пожелали землякам достойно выполнить свой долг перед Родиной и поскорее вернуться домой.

Торжественно проводили в места дальнейшей подготовки и мобилизованных в Забайкалье. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов передал на хранение командиру одного из подразделений копию флага региона. В конце торжественной части военнослужащие погрузили оружие и военно-техническое имущество в военно-транспортный самолет ИЛ-76МД и вылетели к месту проведения боевой подготовки.

«У вас есть возможность не казаться, а быть настоящим мужчиной, настоящим человеком, настоящим воином, за плечами которого находятся его родные и близкие, судьба его потомков, судьба его страны», — обратился к военнослужащим Осипов.

Ранее, 9 октября, Минобороны показало кадры боевой подготовки в Приморье. Особое внимание при обучении уделяется противодействию современным мобильным легкобронированным целям и танкам с активными системами защиты.

Частичная мобилизация в России была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. Российский лидер подчеркнул, что решение принято для защиты суверенитета страны, ее территориальной целостности и обеспечения безопасности граждан.