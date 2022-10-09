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В Минобороны рассказали о подготовке мобилизованных перед отправкой в зону СВО

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Фото: Министерство обороны РФ
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Призванные из запаса граждане и добровольцы продолжают проходить боевую подготовку в разных регионах России. Кадры публикует Минобороны России в воскресенье, 9 октября.

В окружном учебном центре Восточного военного округа (ВВО) в Забайкальском крае военнослужащие, призванные из запаса, проходят подготовку в составе экипажей танков. Занятия проходят как в дневное, так и в ночное время суток. Во время полевых занятий военнослужащие осваивают вооружение и изучают особенности эксплуатации танков. Экипажи боевых машин выполняют упражнения учебных стрельб по мишеням как с места, так и в движении. Также стрельба ведется из дополнительного вооружения, в частности из спаренного пулемета Калашникова. Помимо этого, призванные военнослужащие проходят «обкатку танком» со стрельбой и метанием гранаты по корпусу боевой машины из окопа. Этот прием является одним из самых сложных и важных в психологическом аспекте этапов подготовки.

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В Приморье на полигоне Береговых войск Тихоокеанского флота мобилизованные граждане осваивают приемы борьбы с бронетехникой противника. Особое внимание при обучении уделяется противодействию современным мобильным легкобронированным целям и танкам с активными системами защиты. Гранатометчики изучают слабые места бронетехники и прицельно ведут огонь по уязвимым местам из засады. Цели поражаются из ручных гранатометов РПГ-7 с использованием различных типов снарядов. Также мобилизованных обучают навыкам метания ручных гранат при ведении ближнего боя.

Кроме того, в Калининградской области состоялась отправка мобилизованных в воинские части для боевого слаживания. Более 160 граждан были отправлены на полигоны Западного военного округа (ЗВО) для проведения курса подготовки. В церемонии отправки приняли участие командующий Балтийским флотом вице-адмирал Виктор Лиина, губернатор Калининградской области Антон Алиханов и представители общественных и ветеранских организаций. В ходе обучения военнослужащие овладеют навыками действий в составе подразделений, освоят боевую технику и вооружение. Также они будут оттачивать навыки огневой подготовки со штатного вооружения и боевой техники в составе подразделений на танках, боевых машинах пехоты, бронетранспортерах, артиллерийских системах.

Ранее, 8 октября, в военном ведомстве показали, как в Хабаровском крае на полигоне Восточного военного округа продолжаются интенсивные практические занятия по огневой и тактической подготовке, где военные отрабатывают действия в наступлении и обороне.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Указ подписал президент России Владимир Путин. Российский лидер отметил, что решение принято в том числе для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.

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