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В Минобороны показали кадры с полигонов для подготовки мобилизованных

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Фото: Министерство обороны РФ
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Добровольцы и граждане, призванные в рамках частичной мобилизации из разных регионов России, проходят боевое обучение и слаживание на полигонах. Кадрами того, как проходит обучение и работа бойцов в центрах подготовки, поделилось Минобороны РФ в субботу, 8 октября.

На полигоне Западного военного округа во Владимирской области продолжаются занятия по боевой подготовке. Здесь военных обучают ведению разведки, корректировке огня артиллерии с использованием беспилотных летательных аппаратов (БЛА), обслуживанию боевой техники, а также они выполняют нормативы по инженерной и военно-медицинской подготовке.

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На полигонах Балтийского флота в Калининградской области мобилизованные занимаются тактической, специальной и огневой подготовкой. Кроме того, с военными проводятся занятия по вождению боевых машин по пересеченной местности, где экипажи преодолевают препятствия: косогоры, спуски, подъемы, колейные мосты и противотанковые рвы.

В Хабаровском крае на полигоне Восточного военного округа продолжаются интенсивные практические занятия по огневой и тактической подготовке, где военные отработали действия в наступлении и обороне. Кроме того, они обучаются навыкам маскировки позиций, оказанию первой медпомощи раненому и эвакуации его с поля боя. Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, широко применяются средства имитации.

Также мобилизованные граждане проходят обкатку танками на полигоне Казанского высшего танкового командного ордена Г.К. Жукова Краснознаменного училища. Военные выполняют стрельбу по смотровым приборам, метанию гранат в уязвимые части танка, а также выполняют стрельбу из автоматов АК-74 и пулеметов ПК.

В Сибири военнослужащие оттачивают навыки передвижения на поле боя, стрельбы из автоматов и пулеметов Калашникова, а также гранатометов АГС-17 «Пламя» и РПГ-7 по целям на расстоянии от 200 до 600 м.

На базе учебных центров Южного военного округа продолжаются занятия по дисциплинам боевой подготовки, где военнослужащие изучают тактику ведения современного боя, средства связи, учатся оказывать первую медицинскую помощь. Также проходят занятия по военной топографии, инженерной подготовке, радиационной, химической и биологической защите.

«От качества обучения и восстановления навыков военнослужащих зависит дальнейший процесс боевого слаживания подразделений и их способность решать поставленные задачи», — добавили в военном ведомстве.

Отмечается, что после прибытия в воинскую часть военнослужащие проходят собеседование с психологом, оформляют необходимые документы, получают вещевое имущество и снаряжение, а затем отправляются в учебные подразделения.

Ранее, 7 октября, в военном ведомстве показали кадры, как в Сибири на полигоне в Новосибирской области военнослужащие проходят практические занятия по огневой подготовке. Военные отрабатывают приемы уничтожения бронетехники противника в ближнем бою.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Указ подписал президент России Владимир Путин. Российский лидер отметил, что решение принято в том числе для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.

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