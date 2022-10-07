Минобороны показало процесс боевой подготовки мобилизованных в регионах

Добровольцы и мобилизованные граждане продолжают проходить боевую подготовку в разных регионах страны в рамках частичной мобилизации. Кадры боевой подготовки публикует Минобороны России в пятницу, 7 октября.

На базе учебных центров Южного военного округа продолжаются занятия по дисциплинам боевой подготовки. В ходе занятий военнослужащие изучают тактику ведения современного боя, средства связи, учатся оказывать первую медицинскую помощь. Также они изучают основы военной топографии, инженерной подготовки и РХБ защиты. Кроме того, личный состав на практике оттачивает навыки ведения огня из автомата Калашникова, ручного пулемета Калашникова, гранатометов РПГ-7В, а также штатного вооружения боевых машин. Также мобилизованные совершенствуют навыки в метании гранат.

В Сибири на полигоне в Новосибирской области военнослужащие проходят практические занятия по огневой подготовке. Мобилизованные граждане отрабатывают приемы уничтожения бронетехники противника в ближнем бою. Заняв окопы, бойцы бросают учебные гранаты в бронетехнику противника. Этот прием является одним из самых сложных и важных в психологическом аспекте этапов подготовки. Под руководством опытных инструкторов, военнослужащие продолжают выполнять боевые стрельбы из автоматов и пулеметов Калашникова, а также гранатометов АГС-17 «Пламя» и РПГ-7.

В Московской области на полигоне Алабино Западного военного округа призванные из запаса граждане отрабатывают занятия по огневой подготовке, а также учатся водить танки и боевые машины пехоты. Экипажи преодолевают естественные и искусственные препятствия — косогоры, спуски, подъемы, колейные мосты и противотанковые рвы. В ходе занятий особое внимание уделяется индивидуальной подготовке военнослужащего. От качества обучения и восстановления навыков военнослужащих зависит в дальнейший процесс боевого слаживания подразделений и их способность решать поставленные задачи.

Подготовка экипажей танков ведется также и в Калининградской области. На полигонах Балтийского флота танкисты поражают цели с места и в движении. Огонь ведется осколочно-фугасными, бронебойными и другими снарядами на расстоянии до 2 км. В ходе занятий по огневой подготовке наводчики боевых машин также ведут огонь из пулеметов НСВТ «Утес» и ПКТМ по наземным и низколетящим воздушным целям.

В Хабаровском и Приморском краях бойцы отрабатывают боевую стрельбу из автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя». За ходом обучения следят опытные инструкторы, которые имеют опыт боевых действий. Огонь ведется по мишеням, которые имитируют живую силу противника, танки и другую бронированную технику.

Минобороны также сообщает о подготовке мобилизованных граждан в тыловой зоне проведения специальной военной операции. Экипажи танков Т-80, боевых машин пехоты, а также расчетов ЗУ23-2 проходят теоретический курс по знанию основных узлов и вооружения боевых машин. Основу подготовки составляют практические занятия, на которых военнослужащие оттачивают свое мастерство по поражению целей на различных дистанциях. Также на полигоне идет подготовка расчетов носимых огнеметов «Шмель», в задачу которых входит поражение бронированной техники, укрепленных объектов и живой силы противника.

После завершения подготовки и проведения боевого слаживания мобилизованные военнослужащие приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобожденных территорий.

О подготовке мобилизованных к отправке в зону боевых действий 1 октября рассказал командир мотострелкового батальона Александр. По его словам, все инструкторы — кадровые офицеры, готовые передать полученный в ходе спецоперации по защите Донбасса опыт своим подопечным.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Указ подписал президент России Владимир Путин. Российский лидер отметил, что решение принято в том числе для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.