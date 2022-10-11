Реклама
Прямой эфир
Мир
В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога
Мир
Представители ЕС начали поготовку девятого пакета санкций против РФ
Общество
Россельхознадзор заявил о наличии в РФ аналогов всех иностранных ветпрепаратов
Армия
Ночные попытки ВСУ прорвать линию обороны Херсона успешно отбили
Армия
Шойгу проверил ход подготовки мобилизованных на полигонах ЗВО
Мир
Мэр Львова сообщил о новых взрывах и проблемах с электроэнергией
Армия
ВС России отбили атаку двух украинских рот на купянском направлении
Мир
Новая Зеландия сообщила о расширении санкций в отношении граждан РФ
Армия
Российский ЗРК «Бук» уничтожил украинский беспилотник
Армия
Пушилин рассказал об усилении ПВО ДНР на фоне поставок западного оружия для ВСУ
Мир
Здание посольства России в Берлине забросали бутылками с краской
Общество
ФСБ задержала двух боевиков из банды Басаева и Хаттаба

Шойгу проверил ход подготовки мобилизованных на полигонах ЗВО

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход подготовки мобилизованных на полигонах Западного военного округа (ЗВО). Об этом 11 октября сообщила пресс-служба Минобороны.

«Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил на военных полигонах Западного военного округа ход подготовки граждан, призванных несколько дней назад из российских регионов в ходе частичной мобилизации», — говорится в заявлении.

С общей помощью: регионы вводят свои меры поддержки мобилизованных
Все ли могут позволить себе дополнительные траты

В Минобороны отметили, что особое внимание Шойгу уделил вопросам практической подготовки мобилизованных к ведению боевых действий в составе «подразделений закрепления освобожденных территорий» в тыловых районах зоны специальной военной операции (СВО) на Украине.

Кроме того, Шойгу поручил сосредоточить внимание на качественном проведении тренировок с мобилизованными гражданами под руководством офицеров с боевым опытом, которые принимали участие в СВО.

«Также министр обороны РФ поставил задачи интенсифицировать проведение практических занятий с мобилизованными гражданами по всем военно-учетным специальностям в темное время суток», — добавили в Минобороны.

Ранее в этот же день Минобороны показало, как мотострелковые подразделения, состоящие из мобилизованных граждан и добровольцев, проходят подготовку на одном из полигонов ЗВО в тыловых районах проведения специальной военной операции.

Накануне президент России Владимир Путин в ходе встречи в формате видеосвязи с главами российских регионов указал, что все принятые решения по частичной мобилизации, включая социальные гарантии и выплаты военным, должны неукоснительно соблюдаться.

Частичная мобилизация объявлена в России 21 сентября.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022