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Появились кадры подготовки мобилизованных на полигоне ВВО на Сахалине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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На полигоне армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине мобилизованные совершенствуют навыки ведения огня из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В.

Подготовка проходит под руководством опытных офицеров. В задачи мобилизованных входит огневое поражение боевой техники и живой силы условного противника. Кроме того, проходят занятия с гранатометчиками по маскировке на местности, классификации целей, корректировке огня, умению пользоваться приборами наблюдения и прицеливания.

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На специально подготовленной площадке мобилизованные граждане выполняют метание боевых наступательных противопехотных гранат РГД-5.

Занятия по боевой подготовке к участию в боевых действиях в рамках спецоперации по защите населения Донбасса (СВО) проводятся и днем, и ночью.

Ранее, 11 октября, министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход подготовки мобилизованных на полигонах Западного военного округа (ЗВО). Так, глава оборонного ведомства обратил внимание на качество практической подготовки мобилизованных к ведению боевых действий в составе «подразделений закрепления освобожденных территорий» в тыловых районах зоны СВО.

Кроме того, Шойгу поручил сосредоточить внимание на качественном проведении тренировок с мобилизованными гражданами под руководством офицеров с боевым опытом, которые принимали участие в СВО.

Также в этот день Минобороны России показало, как проходит подготовка мотострелковых подразделений, состоящих из мобилизованных и добровольцев на одном из полигонов ЗВО. Призванные из запаса граждане вспоминают не только как стрелять, но и как перемещаться, в том числе в составе подразделений.

Огневую подготовку мобилизованные проходят на автоматах, крупнокалиберных пулеметах и гранатометах. В районы боевых действий военнослужащие должны направляться после подготовки и боевого слаживания.

Ранее, 8 октября, в военном ведомстве показали, как в Хабаровском крае на полигоне Восточного военного округа продолжаются интенсивные практические занятия по огневой и тактической подготовке, где военные отрабатывают действия в наступлении и обороне.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Указ подписал президент России Владимир Путин. Российский лидер отметил, что решение принято в том числе для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.

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