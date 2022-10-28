Шойгу доложил Путину о ходе частичной мобилизации

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу в пятницу, 28 октября, доложил президенту страны Владимиру Путину о ходе частичной мобилизации.

«В ходе частичной мобилизации было призвано и направлено в войска более 1,3 тыс. представителей органов исполнительной власти различного уровня, свыше 27 тыс. предпринимателей, 13 тыс. граждан, не дожидаясь повесток, изъявили желание исполнить свой долг и были направлены в войска в качестве добровольцев», — сказал он.

По его словам, средний возраст мобилизованных граждан составил 35 лет.

Путин назвал экипировку, подготовку и слаживание мобилизованных самыми главными задачами на данный момент.

«И всё, что связано с тем, чтобы люди чувствовали себя уверенно, если потребуется принимать участие непосредственно в боевых действиях», — добавил он.

Президент также поблагодарил всех, кто принимал участие в организации частичной мобилизации. Он отметил, что на первом этапе возникали определенные сложности.

«Это, наверное, было неизбежно. Имею в виду, что давно в нашей стране подобных мероприятий не проводилось. Но, тем не менее, нужно сделать необходимые выводы», — подчеркнул глава государства.

Ранее, 25 октября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал к полномасштабному производству экипировки и обмундирования для обеспечения всех мобилизованных. По его словам, специальные средства индивидуальной защиты — очень важная тема.

Также в этот день Путин отметил, что снаряжение для участников спецоперации должно не просто быть в наличии, но и быть удобным и современным. По его словам, нужно ориентироваться на реальные потребности войск. Кроме того, он сказал, что все средства для выплат мобилизованным доведены до Минобороны. Правительство контролирует вопрос.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Путин отмечал, что решение принято из-за необходимости защиты суверенитета и территориальной целостности страны.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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