Реклама
Прямой эфир
Мир
Более 10 тыс. военнообязанных задержаны на Украине при попытке выезда из страны
Мир
Пашинян попросил ОДКБ дать политическую оценку действий Азербайджана
Мир
В Чикаго закрасили фреску Канье Уэсту из-за его антисемитских высказываний
Политика
Путин поручил внести коррективы в ВС России с учетом опыта спецоперации
Армия
Шойгу доложил Путину о решении проблем со снабжением мобилизованных
Происшествия
ВСУ обстреляли НИИ прикладной математики в центре Донецка
Армия
Путин поблагодарил всех вступивших в ряды ВС РФ во время частичной мобилизации
Мир
Президент ФРГ признал издержки от антироссийских санкций
Армия
Шойгу заявил о завершении мероприятий по частичной мобилизации в России
Мир
Кулеба пожаловался СМИ на поддержку РФ в Африке и Латинской Америке
Мир
США не будут устанавливать потолок цен на нефть до выборов в конгресс
Экономика
Россия намерена создать оператора логистики с Баку и Тегераном для проекта «Север – Юг»
Сюжет:

Шойгу доложил Путину о ходе частичной мобилизации

0
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу в пятницу, 28 октября, доложил президенту страны Владимиру Путину о ходе частичной мобилизации.

«В ходе частичной мобилизации было призвано и направлено в войска более 1,3 тыс. представителей органов исполнительной власти различного уровня, свыше 27 тыс. предпринимателей, 13 тыс. граждан, не дожидаясь повесток, изъявили желание исполнить свой долг и были направлены в войска в качестве добровольцев», — сказал он.

Ветеранов право: какие льготы получат добровольные участники СВО
Статус предложили присваивать не только военнослужащим, но и добровольцам, которые приняли участие в СВО

По его словам, средний возраст мобилизованных граждан составил 35 лет.

Путин назвал экипировку, подготовку и слаживание мобилизованных самыми главными задачами на данный момент.

«И всё, что связано с тем, чтобы люди чувствовали себя уверенно, если потребуется принимать участие непосредственно в боевых действиях», — добавил он.

Президент также поблагодарил всех, кто принимал участие в организации частичной мобилизации. Он отметил, что на первом этапе возникали определенные сложности.

«Это, наверное, было неизбежно. Имею в виду, что давно в нашей стране подобных мероприятий не проводилось. Но, тем не менее, нужно сделать необходимые выводы», — подчеркнул глава государства.

Ранее, 25 октября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал к полномасштабному производству экипировки и обмундирования для обеспечения всех мобилизованных. По его словам, специальные средства индивидуальной защиты — очень важная тема.

Также в этот день Путин отметил, что снаряжение для участников спецоперации должно не просто быть в наличии, но и быть удобным и современным. По его словам, нужно ориентироваться на реальные потребности войск. Кроме того, он сказал, что все средства для выплат мобилизованным доведены до Минобороны. Правительство контролирует вопрос.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Путин отмечал, что решение принято из-за необходимости защиты суверенитета и территориальной целостности страны.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022