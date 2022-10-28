Telegram запустил возможность покупать имена пользователей в мессенджере

В мессенджере Telegram появилась возможность покупать имена пользователей. Аукционы проходят на специальной платформе, передает телеканал «Известия». Имена можно использовать для быстрого поиска страницы. На продажу выставят такие никнеймы, как, например, @bank. По словам создателя мессенджера Павла Дурова, в скором времени пользователи смогут продавать и свои ники.



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