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Основатель «Ростик’са» поддержал возвращение бренда в Россию

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Фото: ТАСС/Ведомости/Сергей Николаев
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Возвращение «Ростик’са» после сделки по продаже сети ресторанов быстрого питания KFC является хорошей новостью для России. Такое мнение основатель бренда Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко высказал, отреагировав на решение провести ребрендинг и возродить название, с которого началась история компании в России.

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«Конечно, это приятно. Такую мысль мы обсуждали где-то в апреле-мае, возможно, они и сами догадывались. Это и мне приятно, и для России приятно, что возвращается наша марка, которая была создана в России. Это и приятно, и полезно», — сказал бизнесмен в беседе с Lenta.Ru.

По словам Ростислава Ордовского-Танаевского Бланко, он готов поучаствовать в работе сети, если новые владельцы бизнеса обратятся к нему за помощью.

«Я думаю, и мы, и они сделали шикарную работу. Когда мы продали бизнес, было около 200 ресторанов, они их число увеличили в пять раз, создали очень серьезную управленческую структуру», — отметил он.

Также бизнесмен отметил, что в меню можно добавить блюда, которые были раньше, пишет «Москва 24».

24 октября стало известно, что новым владельцем бизнеса станет локальный франчайзинговый оператор KFC — компания «Смарт Сервис» под управлением Константина Котова и Андрея Осколкова. Как написало издание «Коммерсант», ссылаясь на источник, к открытию готовится около 70 ресторанов под обновленным брендом Rostic's. Их поэтапный запуск запланирован в Москве, Московской области, Ханты-Мансийском автономном округе с декабря.

В начале августа Yum! Brands сообщила, что находится на последних стадиях передачи прав собственности на рестораны KFC в РФ, а также в июне завершила передачу прав собственности на бизнес Pizza Hut. Отмечалось, что рестораны ожидает ребрендинг, сообщает телеканал «360».

Компания 8 марта объявила о приостановке инвестиций и развития в России.

С февраля ряд иностранных компаний приостановил деятельность в РФ или объявил об уходе с российского рынка на фоне геополитической обстановки и введенных антироссийских санкций. Однако постепенно некоторые из них сообщили о возвращении. Так, 4 августа стало известно, что в РФ вернулся каталонский ювелирный бренд Tous. 5 октября в CORE.XP сообщили «Известиям», что Dior beauty планирует возобновить работу магазинов.

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