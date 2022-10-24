Компания Yum! Brands продаст рестораны KFC в России

Американская корпорация Yum! Brands подписала договор купли-продажи около 70 ресторанов сети KFC. Новым владельцем бизнеса станет компания «Смарт сервис», которая находится под управлением Константина Котова и Андрея Осколкова. Об этом сообщает 24 октября «Коммерсант» со ссылкой на источник.

«Американская Yum! Brands 24 октября подписала договор купли-продажи 70 собственных ресторанов сети KFC с ижевским франчайзи — ООО «Смарт сервис ЛТД», — говорится в сообщении.

После закрытия сделки Yum! Brands прекратит свое корпоративное присутствие в России. Отмечается, что для ее завершения еще необходимо получить одобрение со стороны государственных регулирующих органов и выполнить все договоренности каждой из сторон сделки.

Так, по условиям договора новый владелец сети ресторанов должен будет отвечать за их ребрендинг, отличный от Yum!, а также за сохранение рабочих мест всей российской команде.

Кроме того, по данным источника, к открытию готовится около 70 ресторанов под обновленным брендом Rostic's. Их поэтапный запуск запланирован в Москве, Московской области и в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) с декабря.

3 августа сообщалось, что Yum! Brands находится на последних стадиях передачи прав собственности на рестораны KFC в России, операционной системы и прав мастер-франшизы, включая сеть франчайзинговых ресторанов, местному оператору.

О решении Yum! Brand приостановить инвестиции и развитие в России стало известно 8 марта. Корпорации принадлежат три мировых бренда — KFC, Pizza Hut и Taco Bell, а также сотни ресторанов The Habit Burger Grill в США и Китае.

С конца февраля ряд зарубежных компаний объявил об уходе или приостановке деятельности в России на фоне санкций западных стран в ответ на спецоперацию по защите Донбасса.

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